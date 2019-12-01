Тухель отметил полузащиту «Монако», включая Головина

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» поделился ожиданиями от выездной игры с «Монако» в 15-м туре Лиги 1.

Андер Эррера может пропустить игру, несмотря на то, что этим утром он тренировался с командой. Марко Верратти испытывал боль после тренировки, его не будет в составе на эту игру.

«Монако» очень хорош, особенно в атаке. У них очень хорошие показатели. Они создают много моментов и имеют очень качественную полузащиту. Мы не знаем, кто составит пару Бен-Йеддеру в нападении, потому что Слимани дисквалифицирован, а они всегда играют с двумя форвардами и тройкой полузащитников... С Бакайоко, Головиным и Силвой она очень подвижна.

Очень важно сохранять концентрацию, хорошо обороняться и создавать моменты. Мы должны играть на их половине поля и не терять мяч в простых ситуациях. Мы знаем, что «Монако» набрал хороший ход, они определились с костяком команды, и мы понимаем, что игра будет трудной.