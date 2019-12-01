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Тухель отметил полузащиту «Монако», включая Головина

сегодня, 02:42
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако-:-Логотип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)Пари Сен-Жермен23:00 Не начался

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель поделился ожиданиями от выездной игры с «Монако» в 15-м туре Лиги 1.

Андер Эррера может пропустить игру, несмотря на то, что этим утром он тренировался с командой. Марко Верратти испытывал боль после тренировки, его не будет в составе на эту игру.

«Монако» очень хорош, особенно в атаке. У них очень хорошие показатели. Они создают много моментов и имеют очень качественную полузащиту. Мы не знаем, кто составит пару Бен-Йеддеру в нападении, потому что Слимани дисквалифицирован, а они всегда играют с двумя форвардами и тройкой полузащитников... С Бакайоко, Головиным и Силвой она очень подвижна.

Очень важно сохранять концентрацию, хорошо обороняться и создавать моменты. Мы должны играть на их половине поля и не терять мяч в простых ситуациях. Мы знаем, что «Монако» набрал хороший ход, они определились с костяком команды, и мы понимаем, что игра будет трудной.

В предыдущем туре ПСЖ переиграл «Лилль» (2:0), а «Монако» потерпел поражение от «Бордо» (1:2).

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
   39 / 944
сегодня в 04:00
Дежурные лестные слова перед матчем. На поле Псж разнесет Монако!
mangoх12
mangoх12
   29 / 944
сегодня в 03:03
правильно опасается
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