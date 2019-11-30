Очередь на «расстрел»

вчера, 15:01

От Аллегри до Артеты, от Анчелотти до Виейра. В Англии пытаются угадать, кто будет следующим главным тренером «Арсенала». «Соккер.ру» называет основных кандидатов.

Неизбежное случилось – Унаи Эмери отправлен в отставку с поста главного тренера «Арсенала». Ходившие перед этим слухи упорно предсказывали это увольнение, поговаривали, что даже среди персонала клуба все знали о грядущем решении и просто ждали, когда о нем объявит руководство. Понимал все и сам Эмери. Такая атмосфера обреченности царила долго. Складывается ощущение, что боссы «Арсенала» специально затягивали с отставкой, чтобы Жозе Моуриньо успел найти себе работу, и пресса не начала связывать португальца с «канонирами».

Ведь еще в начале осени именно Моуриньо чаще всего называли в качестве возможного сменщика Эмери, якобы сам португалец хотел этого и ждал именно этой отставки. Но не вытерпел и отправился в «Тоттенхэм», который уволил Маурисио Почеттино куда расторопнее. Очевидно, Даниэль Леви теперь доволен своей прозорливостью – а то ведь «Арсенал» мог увести такого кандидата. Но еще остается немало претендентов на пост рулевого «канониров». По крайней мере, в английской прессе.

Когда Аллегри ушел из «Ювентуса», началась увлекательная игра: помести тренера на любую освободившуюся должность. Пожалуй, Аллегри чаще других называют в качестве кандидата на то или иное место тренера. Как только где-то кого-то уволят – сразу возникает имя Аллегри. Ему должно быть приятно, конечно, но может случиться «синдром Лорана Блана», которого тоже несколько лет после ухода из ПСЖ всюду сватали, а он так до сих пор без работы сидит. Аллегри прочили на место в «Манчестер Юнайтед», в «Тоттенхэме». Пока мимо. Хотя сам тренер, не работавший за пределами Италии к своим 52 годам, подчеркивал ранее, что часто бывает в Англии и учит английский язык – чтобы быть ко всему готовым. Хотя уже появилась информация, опять же, непроверенная, что Аллегри от варианта с «Арсеналом» отказался. Ждет свободного кресла в МЮ ?

В свои 37 лет испанец очень хорошо знает «Арсенал», где провел последние пять лет своей карьеры: с 2011 по 2016 год. Он даже был капитаном команды. У него довольно скудный тренерский опыт, но Артета является помощником Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити», а это уже мощная рекомендация. К тому же Гвардиола не раз лестно высказывался об уме и тренерских способностях Артеты, который ему очень помогает и хорошо анализирует обстановку, умело ищет решения. Артету называли в качестве одного из основных претендентов, когда уходил Арсен Венгер. Теперь у Микеля опыта больше. Может, пора?

Из претендентов, возглавляющих сейчас другие клубы, лидирует Эшпириту Санту, который тренирует «Вулверхэмптон» и справляется с этой задачей блестяще, делая «волков» одной из главных сил в Англии не из числа клубов, обладающих колоссальными ресурсами. Причем 45-летнего португальца спрашивали о работе в «Арсенале» еще до увольнения Эмери, но он тогда отказался комментировать ситуацию. «Вулверхэмптон» идет пятым в Премьер-Лиге, не проигрывает в ней с середины сентября. Может, настало время Эшпириту Санту попробовать себя в более статусном клубе?

Один из классических вариантов решения проблемы – когда временный становится постоянным. В «Арсенале» подчеркнули, конечно, что клуб ведет поиск тренера, пока команду возглавляет 42-летний швед. Но не исключено, что в итоге будет принято решение подписать с Юнгбергом полноценный контракт. Если решат, что от сезона ловить нечего и можно попытаться легенду клуба вырастить в тренерскую икону. Это будет вполне в английском тренде – там Оле-Гуннар Сульшер тренирует «Манчестер Юнайтед», а Фрэнк Лэмпард – «Челси». Примеры могут вдохновлять боссов «Арсенала». (Главное, чтобы они не смотрели в сторону опыта «Монако» и Тьерри Анри). Юнгберг еще и хорошо знаком с нынешней системой. Он с лета помогал Эмери, а до этого работал с молодежью в клубе. С другой стороны, это может лишить эффекта новизны и «медового месяца», который у того же Сульшера с МЮ растянулся на некоторое время.

Есть и другая легенда «Арсенала», которая вполне себе готова для самостоятельной работы. Если Юнгберг в большей степени кот в мешке, то Виейра – уже состоявшийся специалист. Он прошел прекрасную стажировку в «Манчестер Сити», в «Нью-Йорк Сити», а затем хорошо вписался в работу в «Ницце» как главный тренер. Виейра получает во Франции за свою тренерскую работу хорошие оценки. В условиях шторма и нестабильности «Ниццы» с точки зрения менеджмента Виейра удается держать удар, сохранять стиль и манеру игры команды – у него уже выработался свой почерк и подход к игрокам. Так что переход в топ-клуб для Виейра – это дело времени.

Но это, скажем так, наиболее типичные варианты для «Арсенала», в рамках каждого такого типичного решения есть и другие опции, которые также называются СМИ . Например, в качестве «безработного» претендента помимо Аллегри называют Маурисио Почеттино, что было бы более чем забавным сценарием, учитывая отношения между «Тоттенхэмом» и «Арсеналом», между фанатами клубов, а также ту любовь, которую питали к аргентинцу поклонники «шпор» и то, что Почеттино совсем недавно был уволен оттуда. Ох, сколько бы взрывов произошло в Лондоне при таком решении. Но вряд ли в «Арсенале» пойдут на это – они и так достаточно рассорились со своими фанатами.

В качестве занятого кандидата из Англии помимо Эшпириту Санту называют Брендана Роджерса, который тренирует «Лестер». Но у него настолько все хорошо складывается с «лисами», что «Арсенал» должен предложить нечто невероятное, дабы переманить Роджерса. Хотя у того после «Ливерпуля» наверняка остается желание сотворить нечто с топ-клубом. К категории легенд-игроков можно отнести также Стивена Джеррарда, работающего с «Рейнджерс», но тут тоже вопрос как и с Почеттино. Все же Джеррард слишком прочно ассоциируется с «Ливерпулем». Хотя «Арсенал» сейчас «красным» совсем не конкурент. Из зарубежных занятых топ-тренеров, имеющих опыт в Англии, называют Карло Анчелотти. Но итальянец не дал слухам плодиться и сразу сказал, что никуда из «Наполи» не собирается – не в «Арсенал» по крайней мере. Так что ждем, закупаем поп-корн и ждем.