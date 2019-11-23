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«Зенит» сыграет в белой форме в матче с «Рубином»

вчера, 12:27
РубинЛоготип футбольный клуб Рубин (Казань)1 : 2Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сыграет в белой форме в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина». 

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Все комментарии
Serg3.12
Serg3.12
   132 / 853
вчера в 15:05
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Литейный 4
Литейный 4
   3 / 853
вчера в 13:07
Любая форма Зенита чемпионская. Победы ему. гыгыгы
Big krendel
Big krendel
   32 / 853
вчера в 13:00
Только победа Зениту. Надо закрепить победную серию Зенита над Рубином.
чемпионство с душком
чемпионство с душком
   315 / 853
вчера в 12:57
Голубую форму постирать не успели?
Cremen
Cremen
   49 / 853
вчера в 12:54
Хорошей игры и Зениту победы!
Одержимый хряк
Одержимый хряк
   75 / 853
вчера в 12:50
Все свиньи сегодня за Зенит.
Clavан
Clavан ответил ФАЛЬШЫФКА
   142 / 853
вчера в 12:47
А че не в лазурной? Хотя и так смешно с проекта
Как быстро Алсипедрас Гиджиев в Фальшывку преобразовался.
azures
azures
   52 / 853
вчера в 12:46
Удачи Зениту!
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   95 / 853
вчера в 12:45
Зениту повторить результат первого круга!
Багор
Багор
   41 / 853
вчера в 12:44
Зениту только победы!
Т34
Т34
   16 / 853
вчера в 12:38
Победы Рубину! Казанцы, утрите нос кабинетным чемпиёнам!
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА
   74 / 853
вчера в 12:36
А че не в лазурной?
Хотя и так смешно с проекта
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