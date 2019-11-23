«Зенит» сыграет в белой форме в матче с «Рубином»

Пресс-служба «Зенита» сообщает, что петербургская команда сыграет в белой форме в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина».
Сегодня играем в белом! #РубинЗенит pic.twitter.com/89q6TqlTIT
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) November 23, 2019
Сегодня играем в белом! #РубинЗенит pic.twitter.com/89q6TqlTIT
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Хотя и так смешно с проекта
Хотя и так смешно с проекта