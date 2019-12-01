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Червиченко: «„Зенит“ на сегодняшний день объективно сильнее „Спартака“»

сегодня, 12:35
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)-:-Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)Спартак19:00 Не начался

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч московской команды с «Зенитом» в рамках 18-го тура РПЛ.

«Зенит» на сегодняшний день объективно сильнее. При закрытой крыше и нормальном поле у них шансов больше. У «Спартака» же есть ребята, которые всегда могут убежать на скорости. Тот же Ларссон, который сейчас в форме. Скорость — главная проблема полузащиты и защиты «Зенита», на мой взгляд. Если «Спартак» забьет первым, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы, потому что они тяжело отыгрываются после пропущенных голов. Уверен, что сегодня будут убиваться и одни, и другие.

Что касается Дзюбы, то для него матч против «Спартака» в любом случае — самый принципиальный, даже если не говорить о последних событиях. А вообще мне кажется, что весь этот шум — журналистское сбивание пены. Вам это больше нравится. Мне кажется, сам Дзюба должен просто пропускать это мимо. Знаете, это как в зоопарке: видишь обезьяны в клетке бесятся, посмотрел, улыбнулся и пошел дальше. Это из этой же серии. Такие выходки бабуинов вообще не должны оказывать на человека никакого влияния.

Какой будет счет? Думаю, «Зенит» выиграет — 2:1.

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Все комментарии
Чист
Чист ответил Grey33
   250 / 941
сегодня в 13:09
Спартак и мерзость - синонимы.
    Чист
    Чист
       250 / 941
    сегодня в 13:05
    Если рассуждать объективно ясно дело что по составу Зенит сильнее - но это ведь футбол -если бы было всё предсказуемо и всё заканчивалась тем что предсказывают горе эксперты то никто и не болел бы и игры не смотрел - в том и прелесть футбола эта игра и всё может случится - ну кто думал вчера что Ахмат упустит победу а вон что вышло - так что будем болеть за свои команды игра покажет
    drug01
    drug01
       187 / 941
    сегодня в 13:01
    Игра покажет кто лучше!!!
    Grey33
    Grey33
       170 / 941
    сегодня в 13:00
    Спартак и мерзость - синонимы.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
       33 / 941
    сегодня в 12:58
    Так он сам, как бабуин в клетке, когда даёт интервью о Спартаке).
    STVA 1
    STVA 1
       103 / 941
    сегодня в 12:56
    Главное чтобы Андрюше было хорошо)))
    А если серьезно , то я хоть и не топлю за Спартак , но сколько же в нем желчи! Вроде Бышовец сказал : что нет предела человеческой мерзости! Точно не помню. Так вот это про Червя.
    time out
    time out ответил cska plus
       55 / 941
    сегодня в 12:53
    Все знают, что спартак один из аутсайдеров.
    Похоже на то, что тупость была рождена "конями". До них тупость отсутствовала.
    Т34
    Т34
       22 / 941
    сегодня в 12:49
    Этого можно было и не читать. Заранее ясны все его прогнозы, когда дело касается Спартака.
    cska plus
    cska plus
       9 / 941
    сегодня в 12:46
    Все знают, что спартак один из аутсайдеров.
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