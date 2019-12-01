Червиченко: «„Зенит“ на сегодняшний день объективно сильнее „Спартака“»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал предстоящий матч московской команды с «Зенитом» в рамках 18-го тура РПЛ .

«Зенит» на сегодняшний день объективно сильнее. При закрытой крыше и нормальном поле у них шансов больше. У «Спартака» же есть ребята, которые всегда могут убежать на скорости. Тот же Ларссон, который сейчас в форме. Скорость — главная проблема полузащиты и защиты «Зенита», на мой взгляд. Если «Спартак» забьет первым, то у «Зенита» могут возникнуть проблемы, потому что они тяжело отыгрываются после пропущенных голов. Уверен, что сегодня будут убиваться и одни, и другие.

Что касается Дзюбы, то для него матч против «Спартака» в любом случае — самый принципиальный, даже если не говорить о последних событиях. А вообще мне кажется, что весь этот шум — журналистское сбивание пены. Вам это больше нравится. Мне кажется, сам Дзюба должен просто пропускать это мимо. Знаете, это как в зоопарке: видишь обезьяны в клетке бесятся, посмотрел, улыбнулся и пошел дальше. Это из этой же серии. Такие выходки бабуинов вообще не должны оказывать на человека никакого влияния.

Какой будет счет? Думаю, «Зенит» выиграет — 2:1.