Мартинес назвал главные козыри сборной России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес оценил итоги жеребьевки Евро-2020.
Я не согласен с мнением, что мы добились легких побед над Россией в квалификации Евро-2020. Вспомните, как хороша была сборная России на чемпионате мира 2018. Эта команда выбила одного из фаворитов — сборную Испании. Знаем, что на самом Евро сборная России может преобразиться, эта команда прогрессирует. Понимаем, что нам необходимо показать максимум, чтобы преуспеть в стартовом матче турнира.
Мы с нетерпением ждем возвращения в Санкт-Петербург, на стадион, который нам нравится. Нас ждет первая игра на турнире против России в Санкт-Петербурге. Это для нас вызов. А потом еще Дания в Копенгагене. Нас ждут две тяжелые встречи на старте.
Сильные стороны сборной России? Тренер хорошо знает своих игроков, он прекрасный тактик и мотиватор. Связь между тренером и игроками, на мой взгляд, является козырем россиян.