Клопп: «Ван Дейк – очень талантливый парень»

сегодня, 14:38

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о защитнике команды после победы в матче с «Брайтоном».

Он забил два гола – в этом история. Ван Дейк хорош, очень хорош, но он и должен так играть, потому что он – очень талантливый парень. Он просто должен использовать свой талант, и будет обидно, если он не будет этого делать.