Клопп: «Ван Дейк – очень талантливый парень»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике команды Вирджиле ван Дейке после победы в матче с «Брайтоном».
Он забил два гола – в этом история. Ван Дейк хорош, очень хорош, но он и должен так играть, потому что он – очень талантливый парень. Он просто должен использовать свой талант, и будет обидно, если он не будет этого делать.
Встреча «Ливерпуль» – «Брайтон» прошла накануне в рамках 14-го тура АПЛ. Ван Дейк забил два гола в первом тайме, после чего «красные» удержали победный счет, несмотря на гол гостей во второй половине матча. Отметим, что по завершении поединка Клопп похвалил «Брайтон».