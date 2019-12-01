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Клопп: «Ван Дейк – очень талантливый парень»

сегодня, 14:38
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль2 : 1Логотип футбольный клуб Брайтон энд Хоув АльбионБрайтон энд Хоув АльбионМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о защитнике команды Вирджиле ван Дейке после победы в матче с «Брайтоном».

Он забил два гола – в этом история. Ван Дейк хорош, очень хорош, но он и должен так играть, потому что он – очень талантливый парень. Он просто должен использовать свой талант, и будет обидно, если он не будет этого делать.

Встреча «Ливерпуль» – «Брайтон» прошла накануне в рамках 14-го тура АПЛ. Ван Дейк забил два гола в первом тайме, после чего «красные» удержали победный счет, несмотря на гол гостей во второй половине матча. Отметим, что по завершении поединка Клопп похвалил «Брайтон».

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Все комментарии
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   54 / 943
сегодня в 15:27
Ван Дейк очень крут, на ЗМ наиграл, не только данным матчем!
STVA 1
STVA 1
   96 / 943
сегодня в 15:04
В напы пора переходить)))
Гавриленко
Гавриленко
   4 / 943
сегодня в 14:43
Выгнать дыр лигта из сборной и Ван Дейк выиграет Евро.
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