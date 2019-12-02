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Кечинов: «Стопроцентных моментов у „Спартака“ не было»

сегодня, 00:01
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Бывший футболист «Спартака» Валерий Кечинов поделился впечатлениями после поражения «красно-белых» от «Зенита» в матче 18-го тура РПЛ.

Счёт на табло — значит всё по делу. В первом тайме «Зенит» имел преимущество, и всё вылилось в забитый гол. Были хорошие подходы и неплохие моменты. Во втором тайме «Спартак» начал лучше играть. Да, было удаление у «Зенита», инициатива перешла к «Спартаку», но что-то серьёзное петербуржцы не дали показать. Был момент у Понсе, на этом всё. Когда команда вдесятером, соперник должен агрессивнее играть в атаке. Стопроцентных моментов у «Спартака» не было. Бакаев сегодня терялся. Он же уже лидером стал, думал, что за собой всех потянет, но не получилось.

Сегодня и система VAR работала, но я уже не знаю, кому доверять. Все спорные моменты судья останавливал.

Рано говорить, что «Зенит» чемпион, но по игре и по составу он лидер. Если сами петербуржцы не разбазарят преимущество, то станут чемпионами.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Алексей Коротеев
   22 / 1008
сегодня в 01:11
Никого мы метелить не начнём в этом продажном чемпе, увы. Максимум за еврокубки в следующем сезоне поборемся
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   243 / 1008
сегодня в 00:27
Ну и хрен с этим проигрышем ! Пусть ребятки ,как говорится ,в оставшихся до конца сезона матчах "руку набьют" . И ТЕДЕСКО не надо сейчас дёргать ,пусть состав наигрывает к следующему году . А там начнём метелить !!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил Androshin
   243 / 1008
сегодня в 00:19
Как такую команду можно было так быстро развалить.
Ломать - не строить !
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   121 / 1008
сегодня в 00:17
Логично, это спартаковский стиль
Androshin
Androshin
   298 / 1008
сегодня в 00:02
Как такую команду можно было так быстро развалить.
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