Тедеско: «Как смотреть в глаза футболистам после такого судейства?»

Наставник «Спартака» в эфире «Матч ТВ» раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч против «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ .

Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было. Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Впрочем, у нас не было много голевых моментов. А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?