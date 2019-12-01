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Тедеско: «Как смотреть в глаза футболистам после такого судейства?»

вчера, 22:55
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Наставник «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч ТВ» раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч против «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ

Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было. Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Впрочем, у нас не было много голевых моментов. А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?

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Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил ALBA BARCELONA 21
   427 / 1005
сегодня в 00:05
Расскажи это на собрании Лукойла, хотя там сидят американцы а ты судя по всему английским не владеешь сынку.
BCB
BCB
   381 / 1005
сегодня в 00:04
продажные судьи
grazie100
grazie100 ответил ALBA BARCELONA 21
   427 / 1005
сегодня в 00:01
Расскажи это на собрании Лукойла, хотя там сидят американцы а ты судя по всему английским не владеешь сынку.
grazie100
grazie100 ответил ALBA BARCELONA 21
   427 / 1005
сегодня в 00:00
Расскажи это на собрании Лукойла, хотя там сидят американцы а ты судя по всему английским не владеешь сынку.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   15 / 1005
вчера в 23:58
Плач Ярославны...
grazie100
grazie100 ответил Footbolista
   427 / 1005
вчера в 23:55
Фантазии у ч удаков такие одинаковые и простые из-за схожести их мысли, как и игра их команды...
zyxel410
zyxel410
вчера в 23:53
То есть, он не сумел увидеть что было в моменте с голом,но зато пенальти он увидел? Какое-то странно-избирательное зрение.
Да и в целом после слов о том что стало лучше потому что чего-то там поменяли,а не потому что удалили игрока Зенита, цена его слов равна нулю.
Чего говорить ребятам? А говори почему они первый тайм провалили и почему во втором,играя в большинстве, не создавали моменты,а не цепляться за пенальти.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   927 / 1005
вчера в 23:53
Ооооо, нытики включились) Его Луческу покусал?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   122 / 1005
вчера в 23:52
Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол в России?Надо ликвидировать чемпионат России,кроме пожирания ворованных денег Газпрома и других левых миллионов ничего нет кроме позора в ЛЧ итд.
РПЛ и партия единая россия едины.
Александр Алексатов
Александр Алексатов ответил ziborock
   591 / 1005
вчера в 23:52
Объясните мне что на 6:10 делает Мешков! Он ведь прекрасно видел Жано!https://www.youtube.com/watch?v=P-_lx0ysHfw?t=367
мешков и поставлен что бы не замечать спартаковские ручонки в штрафной
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   221 / 1005
вчера в 23:51
играли в большинстве весь тайм и кроме как забить в свои.ничего та и не смогли. Ну хоть что-то сделали.
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1005
вчера в 23:47
Нытье? Побери сопли и работай
grazie100
grazie100 ответил papic337
   427 / 1005
вчера в 23:44
Так вы играете как инвалиды и Европе все смеются над вашимм рекордами.. Вы отстаёте на 20 очков . Всм надо сняться с чемпионата России.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   137 / 1005
вчера в 23:44
Пенальти мог быть в обе стороны, тедеска под бромонтaнoм
Алексей Гузман
Алексей Гузман
вчера в 23:42
Ну конечно)) Судья гад. Гол засчитал,пенальти не дал.. То что Зенит играл в меньшинстве целый тайм,так то Оздоев добровольно ушёл)) Проиграл Спартак по делу!! Ты бы тадеска не в глаза бы заглядывал,а тренировал так чтобы не 1,5 момента за матч.
papic337
papic337 ответил d_fincher
   385 / 1005
вчера в 23:42
Вилков опозорился в игре Зенит-ЦСКА. Все это видели. Все его осуждали. Так Дюков взял и поставил его на ВАР в игре со Спартаком! И он "не заметил чистый пенальти". Все это видели. Как с Зенитом играть? Ему отдают 12 очков со старта Сочи и Оренбург. На него работают судьи, РФС, ВАР, что это вообще? Как с ними играть?
А не надо с ними играть. В кабинетах решили кто будет чемпионом. Это никак не изменить.
МКС
МКС
   42 / 1005
вчера в 23:42
Какой футбол?

Дом это Россия

Тут газпрем чемпионов назначает
grazie100
grazie100
   427 / 1005
вчера в 23:42
Плохо в отношении результата.Счёт должен быть 3:0 или 4:0 .Такие моменты надо реализовывать 100%.
RIR68
RIR68
   508 / 1005
вчера в 23:42
Тедеска лихо плясал)))
Footbolista
Footbolista ответил grazie100
   6 / 1005
вчера в 23:41
Ты прям как дзюба раздухарился...слышал куда его послали?...
ziborock
ziborock
   2 / 1005
вчера в 23:41
Объясните мне что на 6:10 делает Мешков! Он ведь прекрасно видел Жано!
grazie100
grazie100 ответил Footbolista
   427 / 1005
вчера в 23:38
А вы будете сидеть и критиковать , так как другого вам не дано и давным - давно ..Одним словом св и.
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   17 / 1005
вчера в 23:38
Хотелось бы,но Бенфика дома может не согласиться)
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   6 / 1005
вчера в 23:37
Нет уж...давайте в ЛЧ)...
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   17 / 1005
вчера в 23:37
Да и потом действительно интересно посмотреть хороший футбол)
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   17 / 1005
вчера в 23:36
Вынос будет), но есть соперники и попроще пока), особенно в ЛЕ,
Footbolista
Footbolista ответил Evilhuman
   6 / 1005
вчера в 23:35
Ну если так...играйте...будет интересно посмотреть на вас с Барсой...или с ПСЖ)...
Evilhuman
Evilhuman ответил Footbolista
   17 / 1005
вчера в 23:33
Ну я ж не говорю о победах в этих турнирах, но одну, две лишнии стадии хочется зацепить, не сдаваться же, ради чего тогда весь этот местечковый чемп, даже хорошо что в следующем году только 4 команды
Nikola45
Nikola45 ответил Footbolista
   14 / 1005
вчера в 23:33
ЛЧ, ЛЕ забудь...не ваш уровень...сам же видишь...
Вот Европа это не Ваше!))) Это точно поэтому вас там нет! )) Мешковы там же не судят ))))))))
Nikola45
Nikola45 ответил НЕ президент рфс
   14 / 1005
вчера в 23:32
Прекрасный день. Я доволен , свиньи хрюкают. Спокойной ночи.
И Вам спокойной ночи! И мне спать пра! Всем спокойной ночи! Свинки не плачьте! ВЫ БЫЛИ Хуже ))
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