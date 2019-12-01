Тедеско: «Как смотреть в глаза футболистам после такого судейства?»

Наставник «Спартака» Доменико Тедеско в эфире «Матч ТВ» раскритиковал арбитра Виталия Мешкова, который обслуживал матч против «Зенита» в рамках 18-го тура РПЛ.
Мы плохо играли в первом тайме. Что касается гола, я не могу сказать, был он или его не было. Во втором тайме изменили схему игры, стало намного лучше получаться, больше работали с мячом, больше прессинговали, создавали численное преимущество на флангах. Впрочем, у нас не было много голевых моментов. А пенальти был чистейший. Я не знаю, что мне теперь говорить ребятам, как вообще смотреть им в глаза после такого. Если так будет продолжаться, то какой смысл играть в футбол?
Да и в целом после слов о том что стало лучше потому что чего-то там поменяли,а не потому что удалили игрока Зенита, цена его слов равна нулю.
Чего говорить ребятам? А говори почему они первый тайм провалили и почему во втором,играя в большинстве, не создавали моменты,а не цепляться за пенальти.
Да и в целом после слов о том что стало лучше потому что чего-то там поменяли,а не потому что удалили игрока Зенита, цена его слов равна нулю.
Чего говорить ребятам? А говори почему они первый тайм провалили и почему во втором,играя в большинстве, не создавали моменты,а не цепляться за пенальти.
РПЛ и партия единая россия едины.
РПЛ и партия единая россия едины.
Дом это Россия
Тут газпрем чемпионов назначает
Дом это Россия
Тут газпрем чемпионов назначает