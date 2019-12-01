Уткин прокомментировал слова Дзюбы о болельщиках

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» :

Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день - мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право - про меня кричали и пели не раз, и еще споют. А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко. Простить публично. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого... Эх.