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Уткин прокомментировал слова Дзюбы о болельщиках

вчера, 22:44

Известный журналист Василий Уткин отреагировал на слова форварда «Зенита» Артёма Дзюбы:

Несколько десятков людей закрыли за то, что они «оскорбляли» тебя; закрыли за слова; а ты поехал домой ужинать. Никого нельзя сажать за слова, даже на день - мое глубокое убеждение, тот случай, когда я имею на это не голословное право - про меня кричали и пели не раз, и еще споют. А можно было сейчас попросить отпустить. Сказать, что дело зашло слишком далеко.  Простить публично. Много чего можно было бы сказать. А ты еще и фашистами назвал. Ну и кто ты после этого... Эх.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил iri13
   267 / 1034
сегодня в 11:52
Все, кто говорит что-то не в пользу зенита - продажные? Интересная концепция.
Project Pandora
Project Pandora ответил cska plus
   267 / 1034
сегодня в 11:50
Займи ему очередь за собой, помоги человеку.
Project Pandora
Project Pandora ответил n272nm
   267 / 1034
сегодня в 11:46
А можно поподробнее, где Вася сказал "дурость"? Тоесть, по-вашему Дзюба молодец, а Вася дурак? Хотелось бы в вашем комментарии хоть ниточку к логике проследить.
Коллекционер пупсиков
Коллекционер пупсиков
   134 / 1034
сегодня в 08:16
Уткин вообще превратился в дешевого бота.
Sadjon
Sadjon
   804 / 1034
сегодня в 07:45
Уткин как всегда хочет, что то умное сказать.......
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   224 / 1034
сегодня в 07:12
Давай Вася ,жми Вася ! Пора всё называть своими именами ! Молодец ! Респект !
ЮЗИК
ЮЗИК
   279 / 1034
сегодня в 06:42
Вася прав, у Дзюба походу уже нервы сдают, теперь слово за фанатами
post-navigator
post-navigator ответил wingback
   141 / 1034
сегодня в 06:13
А чего, жиробас журналистом стал, штоле?
БлоХером! :)
grafff
grafff
   458 / 1034
сегодня в 06:10
Василий ак всегда
112910415
112910415
   43 / 1034
сегодня в 04:40
фашистами - это круто !
парень реально не в себе
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   48 / 1034
сегодня в 00:53
Дзюба=фа....ст(((
n272nm
n272nm ответил mihaluch
   55 / 1034
сегодня в 00:42
Где какой скандалишка, где чуть-чуть запахло жареным Уткин тут как тут.
Так Васю же отовсюду поперли. Ему же нужно что-то жрать, на что-то жить! Он не так давно был главным редактором НТВ Плюс, его оттуда поперли, потом у него был шанс быть комментатором на Первом канале во время ЧМ, но он и там обделался. Дураку нужно как-то напоминать о себе, вот он и старается.
mihaluch
mihaluch
   73 / 1034
сегодня в 00:32
Где какой скандалишка, где чуть-чуть запахло жареным Уткин тут как тут.
tolctoy
tolctoy ответил Nikola45
   280 / 1034
сегодня в 00:14
Уткиных и Свиней нужно!
Дерево - 75 и 77.
Не верю 90-м
Не верю 90-м
   212 / 1034
сегодня в 00:13
Опять гамбургер несвежий съел.
МКС
МКС
   56 / 1034
сегодня в 00:13
Вася прав

Овца превратилась в абсолютное 12

Ну тут ничего не поделаешь

В Питере и не такому учат
Морозовский
Морозовский
   10 / 1034
вчера в 23:51
Дзюба - нехороший человек. Вася прав.
RIR68
RIR68
   391 / 1034
вчера в 23:44
Вася Дзюбе ещё фору даст в высказываниях)))
ABir
ABir
   200 / 1034
вчера в 23:41
Раз решил стать звездой и все комментировать, то надо быть готовым, что тебя будут критиковать и оскорблять. Если бы Артём больше молчал, не было на него и такой реакции
wingback
wingback
   284 / 1034
вчера в 23:36
А чего, жиробас журналистом стал, штоле?
cska plus
cska plus
   8 / 1034
вчера в 23:35
Васе пора показаться психиатру, прогресс катастрофический.
time out
time out
   52 / 1034
вчера в 23:32
А кто он после этого? Тот, в кого его превратил блохастый гадючник. Иуда!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
   31 / 1034
вчера в 23:22
Языком метёт, как помелом). Мужик не должен много болтать, а в войну он сам был бы полицаем. 55 бы жён, чьи мужья на войне, да жрал бы ворованный самогон с салом и ржал бесконечно от сладкой жизни.
Нацгерой))
Физручини
Физручини
   682 / 1034
вчера в 23:19
закусывать надо, Вася
Hypnoz
Hypnoz
   147 / 1034
вчера в 23:12
С Дзюбой, давно всё понятно...
lobsterdam
lobsterdam
   189 / 1034
вчера в 23:10
а по какой статье народ закрыли? оскорбление давно, лет как почитай 10 уже, декриминализировали...
n272nm
n272nm
   55 / 1034
вчера в 23:10
Вася настолько бездарен и уныл, что пытается хайпить на гнилой теме. При чем тут Дзюба?! Идиоты, не понятно с чего, решили полоскать Дзюбу. И все бы ничего, если бы идиоты не начали делать это на матче сборной, что является очевидным косяком. Полоскали бы на матчах РПЛ их бы никто не тронул. Очевидно, что нельзя поливать помоями капитана сборной, ибо это помои на команду и на нашу страну, в целом. После этого правоохранительные органы сделали выводы. Подчеркну, не Артем Дзюба, а менты. Это нужно четко понимать, но понимают эту элементарную вещь не все. Вася Уткин, к примеру, не понимает. потому что Вася - тупой. Вася был спортивным редактором на НТВ плюс и все у него было хорошо, но Вася умудрился все пролюбить и стать никем и ничем. Теперь Вася изо всех сил старается напомнить о себе уважаемой публике. Выглядит это смешно, не умно и нелепо. А то что Дзюба назвал свиней фашистами, так это логично, они же Артема посылали на три буквы, какую реакцию они хотели услышать от Дзюбы?! Вполне логичная реакция Артема, но дураку Уткину это не понятно. Уткин до сих пор с прости господи Канделаки публично разборки устраивает, как худая баба. Нормальный мужик публично с бабой скандалить не будет, тем более годами. Но и это Васе невдомек. Вася будет указывать Дзюбе, а в зеркало посмотреться Вася не может:))))
Ruslik1982
Ruslik1982
   202 / 1034
вчера в 23:05
посадите и Уткина на 14 суток хотя бы, и не кормите
post-navigator
post-navigator
   141 / 1034
вчера в 23:02
Стоит только по всех подробностях объяснить Уткину - кто, что и сколько раз делал с его, Уткина, мамой - мнение Уткина о словах, за которые не стоит сажать, радикально изменится. Когда затрагиваются личные ценности - многое приходится переосмысливать. Даже если ты полный ... уткин...
iri13
iri13 ответил Gelious
   162 / 1034
вчера в 22:57
Артём схлопотал "звезду" во лбу. Да не привела она его в Европу, не прорубил себе окно как царь. В итоге лишь зазнался.
А кому какое дело, может, он из контрразведки?)))
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