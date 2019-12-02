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Эррера – о поражении «Барселоне»: «Против Месси ничего не сделаешь»

сегодня, 09:45
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Барселоны». 

Мы провели хороший матч и создали много моментов, играя совершенно на другой результат. Но «Барселона» воспользовалась преимуществом в лице лучшего игрока мира. Месси сделал результат. Против игрока такого уровня ничего не сделаешь.

Мы не говорим в команде о титуле чемпионов Примеры. Я уверен, что результаты придут.

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил ДАША Д
   35 / 1032
сегодня в 10:12
На самом деле он реализовал.
Но Тер Штеген конечно очень помог.
ДАША Д
ДАША Д
   324 / 1032
сегодня в 10:08
Один игрок сделал игру.
Василий 50
Василий 50
   453 / 1032
сегодня в 09:56
Просто "Барселона" сильнее.
Colchoneros
Colchoneros
   78 / 1032
сегодня в 09:50
Реализовывать надо было свои моменты!
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