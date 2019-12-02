Эррера – о поражении «Барселоне»: «Против Месси ничего не сделаешь»

Полузащитник «Атлетико» Эктор Эррера прокомментировал результат матча 15-го тура испанской Примеры против «Барселоны».
Мы провели хороший матч и создали много моментов, играя совершенно на другой результат. Но «Барселона» воспользовалась преимуществом в лице лучшего игрока мира. Месси сделал результат. Против игрока такого уровня ничего не сделаешь.
Мы не говорим в команде о титуле чемпионов Примеры. Я уверен, что результаты придут.
Но Тер Штеген конечно очень помог.
Но Тер Штеген конечно очень помог.