Тер Штеген: «Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль»

Вратарь «Барселоны» прокомментировал результат матча с «Атлетико» в рамках 15-го тура испанской Примеры.

Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль. Этого мы и хотели больше всего. Защищались и боролись до конца, чтобы добыть победу. Всегда стараемся играть в защите как можно лучше, но все равно у соперника периодически будут шансы. Мы справились с ранним давлением, и это было трудно для нас.

Надеюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч».