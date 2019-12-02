Тер Штеген: «Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль»

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал результат матча с «Атлетико» в рамках 15-го тура испанской Примеры.
Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль. Этого мы и хотели больше всего. Защищались и боролись до конца, чтобы добыть победу. Всегда стараемся играть в защите как можно лучше, но все равно у соперника периодически будут шансы. Мы справились с ранним давлением, и это было трудно для нас.
Надеюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч».
Месси забил - факт.
Тер Штеген отыграл на ноль - это факт.
Месси забил - факт.
Тер Штеген отыграл на ноль - это факт.