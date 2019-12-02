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Тер Штеген: «Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль»

сегодня, 09:54
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)0 : 1Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген прокомментировал результат матча с «Атлетико» в рамках 15-го тура испанской Примеры.

Все были на высоте. Месси забил, а я отыграл на ноль. Этого мы и хотели больше всего. Защищались и боролись до конца, чтобы добыть победу. Всегда стараемся играть в защите как можно лучше, но все равно у соперника периодически будут шансы. Мы справились с ранним давлением, и это было трудно для нас.

Надеюсь, что Месси выиграет «Золотой мяч».

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Все комментарии
Виссарионович
Виссарионович ответил Болот Сарбанов
   35 / 1032
сегодня в 10:11
А что не скромного он сказал?
Месси забил - факт.
Тер Штеген отыграл на ноль - это факт.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   386 / 1032
сегодня в 10:06
От скромности не умрёт.
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