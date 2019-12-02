Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев подверг критике игру «Спартака» после матча 18-го тура с лидером РПЛ .

Нынешний «Спартак» — это команда, играющая со множеством ошибок в обороне. В ней есть несколько хороших игроков, несколько средних, но есть и те, кто просто не соответствует уровню команды, которая претендует на что-то серьезное.

Сейчас «Спартак» для «Зенита» — не соперник, а добыча. Взять Кутепова. Вопиющие ошибки. Может быть, он играет только из-за лимита. Что же, значит, Кутепов — жертва лимита. Рядом с ним каждый игрок «Зенита» — звезда.

В перерыве матча у ветеранов была торжественная программа, на второй тайм опоздал на несколько минут. Смотрю — нет Оздоева. Спрашиваю: заменили? Удалили! Вдесятером «Зенит» играет. Но все дело в том, что отсутствие Оздоева сразу и не заметил, потому что вдесятером «Зенит» играл со «Спартаком» на равных!

Не скажу, что сдался «Спартак», но не было у них огня. Не было и стремления биться за победу. Атаковали в пять человек. Увы, от «Спартака» сейчас остались только армия фанатов и название некогда большой команды.