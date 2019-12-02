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Веденеев: «Сейчас „Спартак“ для „Зенита“ – не соперник, а добыча»

сегодня, 11:23
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Сергей Веденеев подверг критике игру «Спартака» после матча 18-го тура с лидером РПЛ.

Нынешний «Спартак» — это команда, играющая со множеством ошибок в обороне. В ней есть несколько хороших игроков, несколько средних, но есть и те, кто просто не соответствует уровню команды, которая претендует на что-то серьезное.

Сейчас «Спартак» для «Зенита» — не соперник, а добыча. Взять Кутепова. Вопиющие ошибки. Может быть, он играет только из-за лимита. Что же, значит, Кутепов — жертва лимита. Рядом с ним каждый игрок «Зенита» — звезда.

В перерыве матча у ветеранов была торжественная программа, на второй тайм опоздал на несколько минут. Смотрю — нет Оздоева. Спрашиваю: заменили? Удалили! Вдесятером «Зенит» играет. Но все дело в том, что отсутствие Оздоева сразу и не заметил, потому что вдесятером «Зенит» играл со «Спартаком» на равных!

Не скажу, что сдался «Спартак», но не было у них огня. Не было и стремления биться за победу. Атаковали в пять человек. Увы, от «Спартака» сейчас остались только армия фанатов и название некогда большой команды.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
   210 / 1034
сегодня в 12:15
Спартак для всех добыча. На него настраиваются по особенному.
Azu-Killah37
Azu-Killah37
   560 / 1034
сегодня в 12:14
На века высечено
"Фокус прост: благодаря лимиту ты основной защитник клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. А по факту тебя двигает плечом какое-то африканское ...вно из чемпионшипа."
"А тебя, Кутепов, продавил в элементарной силовой борьбе, в элементарной, подчеркиваю, в силовой – да это как по морде получить и не ответить – в матче с Кот-Пес-Петух Дивуаром, продавил тебя форвард из чемпионшипа. Второго по ранжиру Британского дивизиона.
И вот твое, Кутепов, место."
Leha-ha50
Leha-ha50
   15 / 1034
сегодня в 12:11
Откормленный Федуном "кабанчик" - это и впрямь хорошая добыча!!!
Шуnя771
Шуnя771
   120 / 1034
сегодня в 12:10
О чем речь? Почему не отметил блестящую игру руками зенитовцев в штрафной?)
Мало уделил внимание грубиянам Шатову и Оздоеву, на последнем тоже пенальти был... (за пару минут до его удаления) Дзюба ваще всех косил вокруг себя и безнаказанно! (За сборную пусть с такой игрой продержится хотя бы минут десять...) И после этого ещё и позволяет себе "Кутепов — жертва лимита."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1152913/vedeneev-sergey
И это представитель культурного города!
alex074
alex074
   151 / 1034
сегодня в 12:08
А кто вообще такой Веденеев? Кому нужно его мнение?
cska plus
cska plus
   8 / 1034
сегодня в 12:05
Этот несчастный клуб уже лет 18 как для всех добыча, кто только не имел их даже Тосно, которого в природе уже нет.
d_fincher
d_fincher
   66 / 1034
сегодня в 12:04
Параллельная Вселенная какая-то. Судьи, ВАР, три состава, футболисты по 50 тыс. рублей, Оренбург и Сочи, отдающие +12 очков Зениту.... - и эти позорники еще права качают, распушают свои бакланьи подшорстки. Вы вообще что ли выпали из реальности? Посмотрите вокруг, что Газпром делает с вашим Зенитом, с вашим городом, с нашим - общим - российским футболом. Очнитесь.
d_fincher
d_fincher
   66 / 1034
сегодня в 12:02
Фанатам зенита лучше о себе побеспокоиться: у Спартака новый тренер, который ставит игру и будет ставить её еще несколько месяцев. А то, что из себя представляет Зенит В РЕАЛЬНОСТИ мы наблюдаем в ЛЧ. Уровень без Дюкова мы все видим.
Союзник противников
Союзник противников
   261 / 1034
сегодня в 12:01
Цорн молодец, конечно, много хлама навёз и знатно обогатился лично, но вся РПЛ-добыча ГАЗПРОМА и лично группен-руководителя Миллера.
Nekit92
Nekit92
   87 / 1034
сегодня в 12:00
Если в кратце: спартак днище!
Морозовский
Морозовский
   10 / 1034
сегодня в 11:59
Орлов нам трещал про звёздный состав "Зенита", теперь Веденеев - клоуны, веселят страну!
Evilhuman
Evilhuman
   13 / 1034
сегодня в 11:57
Спам для Зенита заранее известный поставщик 6 очков, кое кто назвал бы его филиалом Зенита, но они могут так только говорить о других командах, о себе язык не поворачивается, двойные стандарты у кб
d_fincher
d_fincher
   66 / 1034
сегодня в 11:49
Веденеев: сейчас российский футбол для Газпрома не спорт, а добыча.
Виссарионович
Виссарионович
   35 / 1034
сегодня в 11:48
Веденееву видно, отличный тренер академии Зенита, столько молодых талантов выпустила его школа. Всех не перечислить...Дзюба,Малком, Кокорин...
А какой футболист был Веденеев...целых 5 лет отыграл в Зените, а потом понеслась @@зда по кочкам...
Т34
Т34
   26 / 1034
сегодня в 11:47
Такой же дубовый, как и все бомжи. Все по газом Газпрома.
d_fincher
d_fincher ответил Antonchik
   66 / 1034
сегодня в 11:46
Спартак - команда из прошлой жизни, не приспособившаяся к нынешней.
Под "приспособиться" ты имеешь в виду купить 3 скамейки запасных? Покупать игроков за 3 млн. евро по 50 тыс. рублей? Поставить ЧЕТЫРЕХ глав РФС из Газпрома? Купить ВАР? Так вы "приспособились"? "Из прошлой жизни", поглядите ка на него. У Спартака чемпионство и Суперкубок были два года назад, ало. Где вы были в тот год?
d_fincher
d_fincher
   66 / 1034
сегодня в 11:44
О, еще один радуется, что Газпром купил российский футбол. Ладно молодые мажоры, но когда ветераны Зенита буквально закапывают свою репутацию, это выглядит так себе. Вы весь Зенит опускаете публично такими заявлениями.
Морозовский
Морозовский
   10 / 1034
сегодня в 11:40
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       22 / 1034
    сегодня в 11:37
    Бредятина, Кутепов безупречно отыграл на ноль, а автоголам его игнашевич научил на ЧМ
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       357 / 1034
    сегодня в 11:29
    Спартак- поставщик очков для Урала, Оренбурга, Арсенала и Зенита и др., слабая команда пердивного уровня.
    Литейный 4
    Литейный 4
       3 / 1034
    сегодня в 11:26
    Свиньи для Зенита поставщики 6 очков в сезон. Аутсайдер, он и в Африке аутсайдер. Гыгыгы
    Antonchik
    Antonchik
       196 / 1034
    сегодня в 11:26
    Спартак - команда из прошлой жизни, не приспособившаяся к нынешней.
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