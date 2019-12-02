Тихонов: «„Динамо“ не должно идти внизу таблицы, это огромнейший бренд»

Бывший капитан «Спартака» поделился мнением об игре московского «Динамо» в последних матчах РПЛ . Беспроигрышная серия бело-голубых после прихода на пост главного тренера Кирилла Новикова составляет уже шесть матчей. В прошлом поединке динамовцы одолели «Локомотив».

Когда меняется тренер, во-первых, меняется общая обстановка внутри команды, меняется тренировочный процесс. Возможно, это и футбольное везение помогло: «Ростов» пенальти не забил в конце, гол «Ахмату» головой забили на последних минутах. Возможно, это и смена тренировочного процесса дала какой-то толчок. Всегда, когда меняется тренер, бывает какой-то толчок. Может быть, одну-две игры команда всегда выстреливает, довольно-таки неплохо играет.

«Динамо» — сильная команда, команда с историей, с именем. Эта команда не должна идти внизу таблицы. Она должна быть наверху, потому что это огромнейший бренд.