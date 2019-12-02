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Тихонов: «„Динамо“ не должно идти внизу таблицы, это огромнейший бренд»

сегодня, 13:29

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением об игре московского «Динамо» в последних матчах РПЛ. Беспроигрышная серия бело-голубых после прихода на пост главного тренера Кирилла Новикова составляет уже шесть матчей. В прошлом поединке динамовцы одолели «Локомотив».

Когда меняется тренер, во-первых, меняется общая обстановка внутри команды, меняется тренировочный процесс. Возможно, это и футбольное везение помогло: «Ростов» пенальти не забил в конце, гол «Ахмату» головой забили на последних минутах. Возможно, это и смена тренировочного процесса дала какой-то толчок. Всегда, когда меняется тренер, бывает какой-то толчок. Может быть, одну-две игры команда всегда выстреливает, довольно-таки неплохо играет.

«Динамо» — сильная команда, команда с историей, с именем. Эта команда не должна идти внизу таблицы. Она должна быть наверху, потому что это огромнейший бренд.

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Все комментарии
ermak6848
ermak6848
   178 / 1017
сегодня в 15:06
ходьбы остались в Премьер Лиги
Androshin
Androshin
   240 / 1017
сегодня в 15:00
Динамо выше по таблице, свиньи ниже, Динамо более уважаемый в стране клуб.
time out
time out
   50 / 1017
сегодня в 14:55
    drug01
    drug01
       212 / 1017
    сегодня в 14:53
    Будем ждать результат!
    wingback
    wingback
       279 / 1017
    сегодня в 14:42
      Морозовский
      Морозовский
         10 / 1017
      сегодня в 14:41
      Тихонов мыслит реально: у нас побеждают брЭнды "единой России", написанные на майках.
      КЭТиК
      КЭТиК
         228 / 1017
      сегодня в 14:41
      Динамо и в ФНЛ играло и ничего, бренд как был плохим, так и остался.
      Шуnя771
      Шуnя771
         111 / 1017
      сегодня в 14:34
      Не критикует Спартак - уже хорошо!

      Но надеется, что при случае вспомнят о лояльности и возьмут под мигалку!?
      Эх "Андрюха, Андрюха..."
      cska plus
      cska plus
         9 / 1017
      сегодня в 14:27
        Али Самаркандский
        Али Самаркандский
           428 / 1017
        сегодня в 14:19
        Динамо лучший клуб России
        Kolymchanin
        Kolymchanin
           455 / 1017
        сегодня в 14:14
          Сергеевич вернулся1
          Сергеевич вернулся1
             31 / 1017
          сегодня в 14:12
          Только по спортивному принципу, забыл добавить Тихонов.
          Остапчук 67
          Остапчук 67
             400 / 1017
          сегодня в 13:59
          Пусть идут там, где получается.
          Binger
          Binger
             153 / 1017
          сегодня в 13:49
          Динамо должно быть выше свиней, однозначно.
          Знатог
          Знатог
             566 / 1017
          сегодня в 13:44
          „Динамо“ не должно идти внизу таблицы?, это огромнейший бред. сколько очков получили там и идут.
          nikoladolgov
          nikoladolgov
             107 / 1017
          сегодня в 13:34
          Похоже Тиша решил перебраться в Динамо, поближе к деньгам.
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