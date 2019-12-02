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Быстров: «Про меня каждую игру поют фанаты, но никто не ставит глушилок»

сегодня, 13:22
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение использовать глушилки на матче 18-го тура РПЛ между «Зенит» и«Спартаком».

Я сидел под фанатами красно-белых и было неприятно, мерзкий звук. У нас в российском законодательстве есть мат на стадионе? За это сажают? Что вы спрашиваете у спортсменов? Спрашивайте у политиков тогда, если они запретят мат на стадионах, то тогда это будет правильно. А если они это позволяют, то, что такого? Люди приходят покричать, выплеснуть свои эмоции. Про меня каждую игру поют фанаты «Зенита», но никто не ставит глушилок. Тут, видимо, противостояние посильнее.

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Все комментарии
морозз
морозз
   64 / 1017
сегодня в 15:14
56ы, запреты у нас в стране ‘любят’ и всё это будет продолжаться теперь с Новым размахом! Так что стадион большой, рты всем глушилками не закрыть! Все эти дзюбины доброжелатели одного не поймут, чем больше противодействия...тем больше действия от болельщиков! Быстров правильно сказал, у нас в футболе появилась священная корова!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский ответил wingback
   46 / 1017
сегодня в 15:01
Лучшая глушилка - это пятёрка в ворота хрюней...
    Dmitriy Semenov
    Dmitriy Semenov
    сегодня в 14:54
    Глушилки? О_о что это такое? Куда катится этот мир?
    Т34
    Т34
       25 / 1017
    сегодня в 14:54
    Ну ты же не такая шоу-звезда, как Дзюба!
    wingback
    wingback
       279 / 1017
    сегодня в 14:41
      ДАША Д
      ДАША Д
         332 / 1017
      сегодня в 14:39
      Народ на футбол приходит именно покричать, иногда и матом.
      cska plus
      cska plus ответил makkie
         9 / 1017
      сегодня в 14:29
      Да в Зените просто испугались... 5 тысяч кб заряжали так, что остальных не было слышно. Вот и считерили своими глушилками. Иначе позора бы не обрались. Но даже тут со звуком переборщили и накосячили.
      На открывашку давно уже 5 тыща не ходит, опомнись.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
         256 / 1017
      сегодня в 14:08
      Завидует.
      ziborock
      ziborock
         2 / 1017
      сегодня в 14:05
        Свиносеанс
        Свиносеанс ответил NoKerzhNoParty
           165 / 1017
        сегодня в 13:50
        Кстати фанаты Зенита поддержали свинтусов в этой ситуации и вежливо попросили выключить эту фигню Правда поросня не поддержала заряд против колонок
          Androshin
          Androshin
             240 / 1017
          сегодня в 13:47
          Не нужно глушилок, свиней не слышно будет.
          NoKerzhNoParty
          NoKerzhNoParty ответил makkie
             269 / 1017
          сегодня в 13:41
            NoKerzhNoParty
            NoKerzhNoParty ответил makkie
               269 / 1017
            сегодня в 13:39
            Исключительно когда вы про дзюпу заряжать начали
            Тоже со слов ваших псевдоультры
            makkie
            makkie ответил NoKerzhNoParty
               8 / 1017
            сегодня в 13:38
            Зайди на фратрию Там поросята, что были в Питере пишут, что шиза ваша была так себе) Из 5к поросят 4,5к пассажиров) Никто вас не слышал
            Ага, так не слышали, что аж глушилки на полную врубили :D
            NoKerzhNoParty
            NoKerzhNoParty ответил makkie
               269 / 1017
            сегодня в 13:37
            Зайди на фратрию
            Там поросята, что были в Питере пишут, что шиза ваша была так себе)
            Из 5к поросят 4,5к пассажиров)
            Никто вас не слышал
            VIPded
            VIPded
               98 / 1017
            сегодня в 13:37
            Позавидовал?...)))
            marvel777
            marvel777
               480 / 1017
            сегодня в 13:34
            Дзюба у нас неприкосновенный,почти божество.Так что можно сразу схлопотать по статье "оскорбление чувств верующих"
            Виссарионович
            Виссарионович
               34 / 1017
            сегодня в 13:29
            Дзюба не реагирует на выкрики фанатов говорили они.
            Зато 6 раз уже прокомментировал эти выкрики.
            Клуб свою розу бережёт, даже глушилки ставит...какой позор.
            Вы еще автоматчиков направьте на болельщиков. За то что они матом поют.
            makkie
            makkie
               8 / 1017
            сегодня в 13:25
            Да в Зените просто испугались... 5 тысяч кб заряжали так, что остальных не было слышно. Вот и считерили своими глушилками.
            Иначе позора бы не обрались. Но даже тут со звуком переборщили и накосячили.
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