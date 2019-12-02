Быстров: «Про меня каждую игру поют фанаты, но никто не ставит глушилок»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» прокомментировал решение использовать глушилки на матче 18-го тура РПЛ между «Зенит» и«Спартаком».

Я сидел под фанатами красно-белых и было неприятно, мерзкий звук. У нас в российском законодательстве есть мат на стадионе? За это сажают? Что вы спрашиваете у спортсменов? Спрашивайте у политиков тогда, если они запретят мат на стадионах, то тогда это будет правильно. А если они это позволяют, то, что такого? Люди приходят покричать, выплеснуть свои эмоции. Про меня каждую игру поют фанаты «Зенита», но никто не ставит глушилок. Тут, видимо, противостояние посильнее.