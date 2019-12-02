Быстров: «Про меня каждую игру поют фанаты, но никто не ставит глушилок»

Бывший игрок «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал решение использовать глушилки на матче 18-го тура РПЛ между «Зенит» и«Спартаком».
Я сидел под фанатами красно-белых и было неприятно, мерзкий звук. У нас в российском законодательстве есть мат на стадионе? За это сажают? Что вы спрашиваете у спортсменов? Спрашивайте у политиков тогда, если они запретят мат на стадионах, то тогда это будет правильно. А если они это позволяют, то, что такого? Люди приходят покричать, выплеснуть свои эмоции. Про меня каждую игру поют фанаты «Зенита», но никто не ставит глушилок. Тут, видимо, противостояние посильнее.
Правда поросня не поддержала заряд против колонок
Правда поросня не поддержала заряд против колонок
Тоже со слов ваших псевдоультры
Тоже со слов ваших псевдоультры
Там поросята, что были в Питере пишут, что шиза ваша была так себе)
Из 5к поросят 4,5к пассажиров)
Никто вас не слышал
Там поросята, что были в Питере пишут, что шиза ваша была так себе)
Из 5к поросят 4,5к пассажиров)
Никто вас не слышал
Зато 6 раз уже прокомментировал эти выкрики.
Клуб свою розу бережёт, даже глушилки ставит...какой позор.
Вы еще автоматчиков направьте на болельщиков. За то что они матом поют.
Зато 6 раз уже прокомментировал эти выкрики.
Клуб свою розу бережёт, даже глушилки ставит...какой позор.
Вы еще автоматчиков направьте на болельщиков. За то что они матом поют.
Иначе позора бы не обрались. Но даже тут со звуком переборщили и накосячили.
Иначе позора бы не обрались. Но даже тут со звуком переборщили и накосячили.