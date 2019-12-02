Барриос: «В Казани было страшно холодно»

Полузащитник «Зенита» рассказал про холод в Казани, ощущения от снега, а также заявил, что хотел бы играть на «Газпром Арене» все матчи чемпионата:

Снег — очень необычное явление для меня и моей жены. Все эти снеговики, игра в снежки — все ново и необычно, однако, очень интересно. Мне очень нравится, когда город начинают украшать к праздникам, но встречать Новый год с украшенной пальмой под теплым солнцем — мне это роднее. Дочь со снегом еще не знакома, ее ждет большой сюрприз. Очень интересно, какая у нее будет первая реакция.

Почему перед матчем «Рубин» — «Зенит» вышел из раздевалки последним? Если честно, я продрог до костей, было страшно холодно, поэтому искал хоть какой-нибудь способ согреться и подготовиться ко второму тайму. В первой половине игры были периоды, когда вообще не мог пошевелиться! После матча рассказывал друзьям, что подумывал вообще не выходить после перерыва, потому что боялся, что больше не выдержу. Шучу, конечно — мы же все профессионалы. Здорово, что смог дожить до финального свистка, и команда увезла из Казани победу. Это самое главное.

Я бы играл на «Газпром Арене» абсолютно все матчи сезона! Жаль, это невозможно. У нас фантастический стадион. Это такой кайф — знать температуру на улице, но во время игры чувствовать только тепло и комфорт. Правда, когда выходные подходят к концу, и ты понимаешь, что на следующих тебе играть на выезде, радость улетучивается. Тем приятнее всегда возвращаться в Петербург