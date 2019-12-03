Ван Дейк ответил журналисту, раскритиковавшему Вирджила за шутку о Роналду

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в своём «твиттере» отреагировал на шутку защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.
Напомним, перед оглашением итогов голосования за лучшего игрока года у ван Дейка спросили об отсутствии на церемонии награждения Роналду, на что тот ответил «А он был конкурентом?»
Нет. Криштиану – гораздо лучший игрок. Ты даже не из его «лиги».
Однако вскоре ван Дейк ответил журналисту.
Привет, Пирс. Если бы ты не начинал эту болтовню в соцсетях, а послушал интервью целиком, то ты бы знал, что это была шутка, и к этим двоим [Месси и Роналду] я испытываю только уважение.
В интервью после того, как обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси, а ван Дейк занял второе место, голландец сказал следующее:
Это был удивительный год, но есть парочка футболистов, которые слегка необычны. Так что к величию нужно отнестись с уважением.
Я был близок, но кое-кто был немного лучше.
Я очень горжусь тем, чего я достиг в том сезоне с «Ливерпулем» и Голландией, и надеюсь, в этом сезоне мы сможем сделать это снова. Но это будет нелегко, учитывая, что все эти парни вокруг всё ещё играют в футбол.
Hi Piers, If you don’t jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2 😀— Virgil van Dijk (@VirgilvDijk) 2 декабря 2019 г.
Гном перестанет играть,а ему по поивычке будут пихать липоаые ЗМ.
Гном перестанет играть,а ему по поивычке будут пихать липоаые ЗМ.
А Пеналду тольк и может отыгрываться истериками журналистов которым он же и заплатил за истерики!
А Пеналду тольк и может отыгрываться истериками журналистов которым он же и заплатил за истерики!
Кстати кто знает, почему Акинфеева не было в тройке претендентов на премию Льва Яшина?
Кстати кто знает, почему Акинфеева не было в тройке претендентов на премию Льва Яшина?