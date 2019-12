Ван Дейк ответил журналисту, раскритиковавшему Вирджила за шутку о Роналду

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в своём «твиттере» отреагировал на шутку защитника «Ливерпуля» о форварде «Ювентуса» .

Напомним, перед оглашением итогов голосования за лучшего игрока года у ван Дейка спросили об отсутствии на церемонии награждения Роналду, на что тот ответил «А он был конкурентом?»

Однако вскоре ван Дейк ответил журналисту.

В интервью после того, как обладателем «Золотого мяча» стал , а ван Дейк занял второе место, голландец сказал следующее:

Hi Piers, If you don’t jump on the social media bandwagon and would listen to the whole interview then you would know I made a joke, and only got respect for those 2 😀