Ван Дейк ответил журналисту, раскритиковавшему Вирджила за шутку о Роналду

сегодня, 07:49

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в своём «твиттере» отреагировал на шутку защитника «Ливерпуля» о форварде «Ювентуса» .

Напомним, перед оглашением итогов голосования за лучшего игрока года у ван Дейка спросили об отсутствии на церемонии награждения Роналду, на что тот ответил «А он был конкурентом?»

Нет. Криштиану – гораздо лучший игрок. Ты даже не из его «лиги».

Однако вскоре ван Дейк ответил журналисту.

Привет, Пирс. Если бы ты не начинал эту болтовню в соцсетях, а послушал интервью целиком, то ты бы знал, что это была шутка, и к этим двоим [Месси и Роналду] я испытываю только уважение.

В интервью после того, как обладателем «Золотого мяча» стал , а ван Дейк занял второе место, голландец сказал следующее:

Это был удивительный год, но есть парочка футболистов, которые слегка необычны. Так что к величию нужно отнестись с уважением. Я был близок, но кое-кто был немного лучше. Я очень горжусь тем, чего я достиг в том сезоне с «Ливерпулем» и Голландией, и надеюсь, в этом сезоне мы сможем сделать это снова. Но это будет нелегко, учитывая, что все эти парни вокруг всё ещё играют в футбол.