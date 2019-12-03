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Ван Дейк ответил журналисту, раскритиковавшему Вирджила за шутку о Роналду

сегодня, 07:49

Британский журналист и телеведущий Пирс Морган в своём «твиттере» отреагировал на шутку защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка о форварде «Ювентуса» Криштиану Роналду.

Напомним, перед оглашением итогов голосования за лучшего игрока года у ван Дейка спросили об отсутствии на церемонии награждения Роналду, на что тот ответил «А он был конкурентом?»

Нет. Криштиану  – гораздо лучший игрок. Ты даже не из его «лиги».

Однако вскоре ван Дейк ответил журналисту.

Привет, Пирс. Если бы ты не начинал эту болтовню в соцсетях, а послушал интервью целиком, то ты бы знал, что это была шутка, и к этим двоим [Месси и Роналду] я испытываю только уважение.

В интервью после того, как обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси, а ван Дейк занял второе место, голландец сказал следующее:

Это был удивительный год, но есть парочка футболистов, которые слегка необычны. Так что к величию нужно отнестись с уважением.

Я был близок, но кое-кто был немного лучше.

Я очень горжусь тем, чего я достиг в том сезоне с «Ливерпулем» и Голландией, и надеюсь, в этом сезоне мы сможем сделать это снова. Но это будет нелегко, учитывая, что все эти парни вокруг всё ещё играют в футбол.

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Все комментарии
cielo notturno
cielo notturno ответил 25процентный клоун
   301 / 1024
сегодня в 09:29
А кто не симулянт? Таких единицы...князь вон тоже симулирует оргазм от голов дельфина, хотя ему больше нравится Лукаку.
feris1
feris1
   99 / 1024
сегодня в 09:25
Такого позора ещё не знала фуьбольная история.
Гном перестанет играть,а ему по поивычке будут пихать липоаые ЗМ.
25процентный клоун
25процентный клоун ответил cielo notturno
   19 / 1024
сегодня в 09:18
Мане симулянт и его место возле бускетса
25процентный клоун
25процентный клоун
   19 / 1024
сегодня в 09:17
Похож на Деле Али
cska plus
cska plus
   7 / 1024
сегодня в 09:17
Отняли у настоящего футболиста приз и подарили гному, какая несправедливость.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   141 / 1024
сегодня в 08:40
Даже сам признал что Месси лучше!
А Пеналду тольк и может отыгрываться истериками журналистов которым он же и заплатил за истерики!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил cielo notturno
   4 / 1024
сегодня в 08:21
Моне занял свое место в вагоне с бананами и Лукаке придерживает, ахаха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
   4 / 1024
сегодня в 08:20
Ван Дырк такой же ведомый бомбила, как и жертва насилия Валерошки, ахаха)
Да ладно вам
Да ладно вам
   6 / 1024
сегодня в 08:18
Зря ван Дейк вообще повёлся и ответил, у Пирса просто бомбануло. В таких случаях нужно просто наслаждаться бомбёжкой, как, например, у нас здесь почти все наслаждаются бомбёжкой пары фанов одного итальянского клуба)
cielo notturno
cielo notturno
   301 / 1024
сегодня в 07:56
Ван Дейк крутой, но его место должен был занять Мане.
Кстати кто знает, почему Акинфеева не было в тройке претендентов на премию Льва Яшина?
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