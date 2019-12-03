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Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол через себя

сегодня, 10:46
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту2 : 0Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де ФеррейраМатч завершен

Бывший футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол в чемпионате Португалии.

Форвард, выступающий за «Порту», отличился в матче 12-го тура Примейры против ФК «Пасуш де Феррейра».

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Все комментарии
Шамиль8393
Шамиль8393
   529 / 1029
сегодня в 12:17
красивый гол
Ладожский
Ладожский
   156 / 1029
сегодня в 12:11
Свиньи Луишку на Шуррлю поменяли и радуются.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ ответил Jeck Denielse
   254 / 1029
сегодня в 11:56
Наши поздравления великолепному Зе.... А так же Квинси....Фернандо...И по.. Была же команда....!!!! Любо-дорого смотреть... До нынешнего "немецкого апгрейда"...)))
ты прав была команда , сейчас у нас в ПЛ таких исполнителей не осталось
сейчас у нас бог атаки деревянный зюба
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   254 / 1029
сегодня в 11:52
зе просто зверь до сиг пор помним как он накрутил лучшую защиту
коней и положил два красавца дырофею
Шуnя771
Шуnя771
   108 / 1029
сегодня в 11:52
Молоток!)
ДАША Д
ДАША Д
   253 / 1029
сегодня в 11:43
Чахнет он в Порту: индивидуальные показатели есть, а командного результата нет.
makkie
makkie ответил d_fincher
   12 / 1029
сегодня в 11:43
Дзюба такие в Фифе даже не забивает.
Дзюба сломается после таких пируэтов :)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Footbolista
   17 / 1029
сегодня в 11:36
Игроков такого уровня в нашем чемпе не осталось в линии атаки
Морозовский
Морозовский
   9 / 1029
сегодня в 11:23
Красиво!
d_fincher
d_fincher
   40 / 1029
сегодня в 11:09
Дзюба такие в Фифе даже не забивает.
Ладожский
Ладожский ответил drug01
   156 / 1029
сегодня в 11:09
Школа Спартака!!!!
Школа спартака это кутепов.
112910415
112910415
   35 / 1029
сегодня в 11:07
блеск !
Androshin
Androshin
   125 / 1029
сегодня в 11:04
    RamonCSKA
    RamonCSKA
       392 / 1029
    сегодня в 11:04
    хорош
    makkie
    makkie
       12 / 1029
    сегодня в 11:02
    Красота!
    Зе и раньше забивал красивые мячи, а тут в привычной португальской среде прям расцвел. Если бы не травма, еще бы больше наколотил.
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       17 / 1029
    сегодня в 11:00
    Браво, Браво, Браво лучшему игроку Спартака последних лет. И это очередной гол Цорну, которые не переподписал парня и нашему Ддеку Дэниелзу, который смеялся над результативностью Зе))) сколько таких Дзюба положил, Джек?)) или он только толкаться(продавливать) умеет?
    drug01
    drug01
       200 / 1029
    сегодня в 10:56
    Школа Спартака!!!!
    Footbolista
    Footbolista
       5 / 1029
    сегодня в 10:55
    Смотрите, любители теории юбилея Симоняна, кто в Спартаке выигрывал ЧР...и почему...
    Lucho Gonzalez
    Lucho Gonzalez
       104 / 1029
    сегодня в 10:53
    Зе как ушел из тарасовки, так стал вспоминать что такое футбол
    sihafazatron
    sihafazatron
       22 / 1029
    сегодня в 10:51
    да хорош!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       26 / 1029
    сегодня в 10:50
    Наши поздравления великолепному Зе....

    А так же Квинси....Фернандо...И по..
    Была же команда....!!!!
    Любо-дорого смотреть...
    До нынешнего "немецкого апгрейда"...)))
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