Экс-футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол через себя

Бывший футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол в чемпионате Португалии.
Форвард, выступающий за «Порту», отличился в матче 12-го тура Примейры против ФК «Пасуш де Феррейра».
|Порту2 : 0Пасуш де Феррейра
|Матч завершен
Бывший футболист «Спартака» Зе Луиш забил невероятный гол в чемпионате Португалии.
Форвард, выступающий за «Порту», отличился в матче 12-го тура Примейры против ФК «Пасуш де Феррейра».
сейчас у нас бог атаки деревянный зюба
сейчас у нас бог атаки деревянный зюба
коней и положил два красавца дырофею
коней и положил два красавца дырофею
Зе и раньше забивал красивые мячи, а тут в привычной португальской среде прям расцвел. Если бы не травма, еще бы больше наколотил.
Зе и раньше забивал красивые мячи, а тут в привычной португальской среде прям расцвел. Если бы не травма, еще бы больше наколотил.
А так же Квинси....Фернандо...И по..
Была же команда....!!!!
Любо-дорого смотреть...
До нынешнего "немецкого апгрейда"...)))
А так же Квинси....Фернандо...И по..
Была же команда....!!!!
Любо-дорого смотреть...
До нынешнего "немецкого апгрейда"...)))