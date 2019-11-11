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«Возможно, он будет сильнее Роналду». Футбольный мир — о Фелише, Жоау — о себе

вчера, 23:56

«Соккер.ру» отмечает 20-й день рождения Жоау Фелиша. 

Год назад мало кто знал Фелиша в лицо, а сегодня португалец — один из главных талантов мирового футбола и парень за 126 млн евро. Не все согласны с тем, что за перспективу стоит платить такие огромные деньги, но огромный талант Жоау признает каждый, кто видел его игру. «Соккер.ру» делится мнениями авторитетных и знающих персон из мира футбола о Фелише, а также выслушивает самого Жоау, жизнь которого между 19-м и 20-м днем рождения изменилась до неузнаваемости. 

Футбольный мир — о Жоау Фелише 

Луис Фелипе Виейра, президент «Бенфики»

Фелиш - один из лучших талантов в португальском футболе со времен Криштиану Роналду. У него необыкновенная техника, темп, а также интеллект. Он отличный игрок с потрясающими качествами, я очень горжусь им. 

Бруну Лаге, тренер «Бенфики»: 

Не нужно делать из Фелиша супергероя. Возможно, Жоау больше не кажется вам обычным, но это не так. Он всё ещё скромный паренёк. Он выходит на поле и радуется, как будто играет в парке. Мы должны оставить его в покое, чтобы он рос дальше. Тогда он будет радовать нас своей игрой. Когда он будет ещё более стабильным игроком, то станет фантастическим футболистом. 

Адольф Хюттер, тренер «Айнтрахта»: 

Жоау Фелиш – очень умный игрок, который создаёт и завершает атаки. Это редчайший талант. 

Тиагу, экс-футболист «Атлетико» и сборной Португалии: 

Фелиш мог бы заиграть в любой команде мира. Не думаю, что «Бенфика» согласится продать его за 80 млн евро. Этот игрок немного напоминает мне Гризманна. 

Хосе-Мария Хименес, защитник «Атлетико»: 

Сегодня в футболе крутятся невероятные деньги, так что я не удивлен, что «Атлетико» решил заплатить 126 миллионов евро за Фелиша. Раз клуб платит, значит, он стоит этих денег. Я следил за его игрой, смотрел видеонарезки. Сложилось ощущение, что это фантастический футболист, его приход станет отличной новостью для «Атлетико». 

Давид Вилья, экс-форвард «Атлетико» и сборной Испании: 

Учитывая сумму, которую «Атлетико» заплатил за Фелиша, и то, насколько хорошо работает менеджмент клуба, я считаю, что они не стали бы совершать этот трансфер, не будучи в нём уверенными. Я не так уж хорошо знаком с игрой Фелиша, но если он будет работать, болельщики «Атлетико» отплатят ему благодарностью. Ты можешь потерпеть неудачу, но если оставляешь на поле все силы, люди останутся довольными. 

Жозе Моуриньо: 

Учитывая талант Фелиша и сумму, которую за него заплатили, перед ним стоит определённая задача. Я считаю, что он не может уйти от ответственности за свою игру и результаты. И не важно, сколько ему лет – 18, 20 или 25. Что важно, так это его способности и обязательства. 

Диего Коста: 

Он обладает природным талантом, чем-то необычным. Логично, что от него многое ждут, но все и так уже знают, что он очень хороший игрок. 

Юрий Семин: 

Фелиш - будущая топ-звезда мирового уровня, Криштиану Роналду или даже выше. Жоау уже сейчас действует на высочайшем уровне, при этом имеет потенциал расти дальше. 

Диего Симеоне: 

У Фелиша врожденный дар, это футболист, поцелованный Богом. Куда его ни поставь, он везде играет здорово, Жоау — способный парень, он быстро ко всему адаптируется. Мне нравится, что он постоянно хочет учиться и схватывает все на лету. В этом его сила. Одного таланта мало, важно желание изо дня в день совершенствоваться. 

Криштиану Роналду: 

Верю, что Фелиш сможет повторить мой успех в Испании. Верю и в него самого. Он отличный игрок с большим потенциалом, которому есть что показать футболу. Конечно, ему еще многому нужно научиться, а также быть сильным психологически, быть готовым к критике. 

Жоау Фелиш — о себе 

О примере для подражания: 

Роналду – это идол, всемирная икона и пример для каждого. Тот факт, что я имею возможность тренироваться с таким монстром, как он, позволит мне расти дальше. Роналду постоянно хочет совершенствоваться. Он вдохновляет меня. Криштиану выиграл пять «Золотых мячей», и это мечта каждого футболиста. Конечно, я хотел бы быть как Роналду. 

О приоритетах: 

Я бы скорее предпочел за один год выиграть «Золотой мяч», Лигу чемпионов и Ла Лигу, чем чемпионат мира. 

О своей высокой стоимости: 

Мою стоимость установил рынок. Я думаю только об игре, о своей работе и необходимости помочь клубу, в котором меня хорошо приняли. Я стал самым дорогим португальцем? Меня не волнует цена, просто хочу проявить себя как можно лучше. 

И снова о Роналду: 

Он великолепный игрок, в данный момент - лучший в мире. Возможно, лучший в истории. В сборной Португалии он рассказывал мне о Мадриде. Ему понравился город. Я пришел сюда, чтобы писать свою историю, чтобы меня запомнили как Жоау Фелиша. Криштиану - это Криштиану. А я - Жоау Фелиш. 

Об «Атлетико»: 

Я здесь, чтобы выкладываться на полную. Это команда, за которой я много следил. Видел, как «Атлетико» выиграл чемпионат Испании, Лигу Европы, видел два финала Лиги чемпионов, в которых не удалось победить. Я всегда следил за испанской лигой, в том числе за «Атлетико». Надеюсь проявить себя наилучшим образом. Я мыслю позитивно и намерен работать, чтобы провести отличный сезон и стать звездой в «Атлетико». 

О своем возрасте: 

Возраст, конечно, влияет на некоторые вещи, но я достаточно зрелый, чтобы с этим справляться. Я уже знаю, каково это быть в основной команде. Все говорят о том, что мне только 19 лет (уже 20, Жоау! Поздравляем! - прим. редакции), но я не считаю это проблемой. Какой вклад я смогу внести в команду? Никогда нельзя обещать конкретных результатов и цифр, но я обещаю, что отдам всё ради команды. Сделаю всё, что в моих силах, а там посмотрим что получится. 

О популярности: 

Я почувствовал, что стал популярным, когда красивые девушки стали присылать мне свои фото в обнаженном виде. 

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С детства за детство
С детства за детство
   178 / 935
сегодня в 00:20
Слишком много внимания ноунейму. Гризманн бестолковый, но он был в разы круче этого португальца.
Сантус
Сантус
   51 / 935
сегодня в 00:11
Ох как трудно будет парнише...все эти диферамбы, ценники..Мы неоднократно видели как тухли звёздочки..хотелось бы что бы на этот раз всё срослось.Хотя Атлеты клуб где вспыхивают ..и доигрывают.)Возможно они и планируют это исправить,но по факту это так.
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