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УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

сегодня, 19:48

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ-2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.

В соответствии с форматом, в финальную часть мирового первенства попадут 13 команд из европейского региона – 10 победителей групп и три лучших коллектива по итогам плей-офф.

В число сборных, которые определят трех участников чемпионата мира в плей-офф, попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в Лиге наций сезона-2020/21, не квалифицировавшихся до этого на ЧМ напрямую.  

Плей-офф будет разделен на три турнира. Победители этих турниров выйдут в финальную часть чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что президент УЕФА Александер Чеферин прокомментировал работу системы VAR. В частности, он заявил, что его не устраивает то, как применяется эта технология.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   67 / 1017
сегодня в 20:25
Тяжеловато будет , а если и м жеребьевкой не повезет, то....!
mihaluch
mihaluch
   59 / 1017
сегодня в 20:24
России при таком формате будет очень трудно отобраться.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   184 / 1017
сегодня в 20:24
"а так же ДВА ЛУЧШИХ ПОБЕДИТЕЛЯ" в Лиге Наций"....ЧТООООО
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 1017
сегодня в 20:22
"главное, чтобы люксембургов побольше было" - подумал роналду
neukomm
neukomm ответил bsww
   529 / 1017
сегодня в 20:09
Квоту УЕФА на ЧМ сократили с 16 до 13?
Вообще уже давно 13 сборных из Европы на ЧМ - так было и в 2014, и в 2018
Шамиль8393
Шамиль8393
   322 / 1017
сегодня в 20:08
Отличный формат. На шару не пройдёшь.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1017
сегодня в 19:59
Жеребьевка будет многое решать.
sihafazatron
sihafazatron
   24 / 1017
сегодня в 19:55
на чм будет сложнее попасть, от этого должно быть интереснее))
bsww
bsww
   514 / 1017
сегодня в 19:55
Квоту УЕФА на ЧМ сократили с 16 до 13?
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