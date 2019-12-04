УЕФА утвердил формат отбора на ЧМ-2022

сегодня, 19:48

УЕФА утвердил формат проведения отборочного турнира к ЧМ -2022 среди команд европейской зоны, сообщила пресс-служба организации.

В соответствии с форматом, в финальную часть мирового первенства попадут 13 команд из европейского региона – 10 победителей групп и три лучших коллектива по итогам плей-офф.

В число сборных, которые определят трех участников чемпионата мира в плей-офф, попадут 10 команд, занявших вторые места в отборочных группах, а также два лучших победителя групп в Лиге наций сезона-2020/21, не квалифицировавшихся до этого на ЧМ напрямую.

Плей-офф будет разделен на три турнира. Победители этих турниров выйдут в финальную часть чемпионата мира.