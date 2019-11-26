Сорокин – о Евро-2020: «Пока предпосылок к пересмотру решений не было»

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин прокомментировал новость о возможном лишении России права проведения матчей чемпионата Европы, которые должны пройти в Санкт-Петербурге, из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА . Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций WADA .

Мне сложно допускать или не допускать (возможность лишения России права провести матчи Евро-2020). Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег (из УЕФА – прим.), они вполне довольны (подготовкой к Евро).