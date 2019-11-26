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Сорокин – о Евро-2020: «Пока предпосылок к пересмотру решений не было»

сегодня, 08:34

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в России Алексей Сорокин прокомментировал новость о возможном лишении России права проведения матчей чемпионата Европы, которые должны пройти в Санкт-Петербурге, из-за обнаруженных несоответствий в данных Московской антидопинговой лаборатории.

Мы уже говорили, что наш партнер – это УЕФА. Мы настолько уже продвинулись в подготовке, что нам как организаторам было бы странно увидеть какие-то дискуссии об изменениях. Надеемся на адекватное восприятие рекомендаций WADA.

Мне сложно допускать или не допускать (возможность лишения России права провести матчи Евро-2020). Происходящему мы можем противопоставить только свою работу по подготовке к турниру. Насколько мы слышим наших коллег (из УЕФА – прим.), они вполне довольны (подготовкой к Евро).

В любом случае Евро-2020 – наш диалог с УЕФА, а не WADA. Пока никаких предпосылок не было для того, чтобы какие-то решения были пересмотрены.

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Все комментарии
Чист
Чист ответил Faustello
   277 / 855
сегодня в 12:04
Сейчас походу деньги будут лить в карманы западных чиновников...
Это наверняка а дело так и останется не устранёным
Рожден в СССР
Рожден в СССР
   275 / 855
сегодня в 11:54
другими словами мы столько занесли, но это не прокатит
ildar_3871
ildar_3871
   31 / 855
сегодня в 11:08
За что бы не взялись в Питере все плохо , все со скандалом , зачем нам России этот город ?
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 11:02
Коммуняки уже бы расстреляли всех виновных.
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 11:01
Типа пока не было но будет.
Морозовский
Морозовский
   8 / 855
сегодня в 10:11
В нашем, например, чемпионате по футболу применение лазурного мешка "Зенитом" сведёт на НЕТ применение допинга любым соперником бомжей!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   686 / 855
сегодня в 10:07
Тревожно.
Брулин
Брулин
   185 / 855
сегодня в 09:32
Хоть где-то путинский режим ждёт справедливый суд.
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле ответил mars6791
   26 / 855
сегодня в 09:20
Дык она страной организатором не была. И там гражданская война начиналась.
Faustello
Faustello
   63 / 855
сегодня в 09:04
Сейчас походу деньги будут лить в карманы западных чиновников...
mars6791
mars6791
   498 / 855
сегодня в 08:55
УЕФА надо активнее посылать WADA, пытаются подмять под себя все, НХЛ быстро отвадило WADA от вмешательства.
mars6791
mars6791 ответил ПерекатиПоле
   498 / 855
сегодня в 08:53
Да это бред за 200 дней до начала турнира кого либо лишать права проведения. Уже почти все билеты реализованы, люди гостиницы бронируют, перелеты, планы строят.
Югославию за месяц лишили.
NEADEKVAT
NEADEKVAT ответил Лиговский
   314 / 855
сегодня в 08:53
Рады будут только свиньи.
Ничего подобного, только они снова утрясут. Не жалуйся когда вся страна переедет в Москву и Питер, при таком беззаконном режиме лол
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 855
сегодня в 08:42
Да это бред за 200 дней до начала турнира кого либо лишать права проведения. Уже почти все билеты реализованы, люди гостиницы бронируют, перелеты, планы строят.
Лиговский
Лиговский
   283 / 855
сегодня в 08:36
Рады будут только свиньи.
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