«Манчестер Сити» избежит исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

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Судебная палата клубной финансовой контрольной комиссии УЕФА озвучила решение о наказании «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей.

Сообщается, что клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозило отстранение от участия в еврокубках. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре.