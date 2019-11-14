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«Манчестер Сити» избежит исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

сегодня, 22:33

Судебная палата клубной финансовой контрольной комиссии УЕФА озвучила решение о наказании «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей.

Сообщается, что клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозило отстранение от участия в еврокубках. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре.

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Все комментарии
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C
   6 / 876
сегодня в 23:18
Ух и любишь ты по самые помидоры получать ахаха Хорошо, еще раз- голос!
Ну ты то всё помидорами, арбузами и мандаринами меряешь. Аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил obana777
   6 / 876
сегодня в 23:17
Кто бы сомневался? Откупятся. УЕФА продажная контора.
Эвребе и Айтекин подтвердят. Аха-ха)
obana777
obana777
   60 / 876
сегодня в 23:11
Кто бы сомневался? Откупятся. УЕФА продажная контора.
L.F.C
L.F.C ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 23:08
Ух и любишь ты по самые помидоры получать ахаха
Хорошо, еще раз- голос!
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил L.F.C
   6 / 876
сегодня в 23:05
Лолище)
А сквозера - кабинетное позорище.
L.F.C
L.F.C
сегодня в 23:01
Лолище)
311
311
   321 / 876
сегодня в 22:59
Откупились от трансферного бана, теперь вот откупились от ФФП! Шейхи крутят мировой футбол на своем приборе! Чемпионат мира в декабре в разгар европейских чемпионатов? Легко! Начнется эра электромобилей и экотоплива, шейхи уйдут обратно в средневековье!)
VIPded
VIPded
   73 / 876
сегодня в 22:58
Мешкам всё позволено...(((
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   84 / 876
сегодня в 22:56
зачем отстранять МС от еврокубка,когда можно сделать и волки сыты и овцы целы.
Тем более МС отличная команда,достойный участник ЛЧ. Правда заВАРивают их на всех фронтах.
allemz II
allemz II ответил Kurt Bekelman
   482 / 876
сегодня в 22:54
ну конечно же избежит. Кому надо - занесли. Мешок же Это если клуб не очень обеспеченный, то мандец-трындец
Смешно слышать такое от динамика, через чей клуб, Орещук отмывает миллионы на трансферах худшего резервного игрока Марселя по версии их фанатов Н'Жийе (20 с лишним миллионов заплатили! Глаза на лоб лезут!) и лавочника Боруссии за чуть более солидную сумму.

*смех в зале*
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   212 / 876
сегодня в 22:50
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
   129 / 876
сегодня в 22:44
ну конечно же избежит. Кому надо - занесли. Мешок же
Это если клуб не очень обеспеченный, то мандец-трындец
particular
particular
   10 / 876
сегодня в 22:43
Лёгонький штрафик, мягонький отчётик..:) Палата поработала, денежки капнули..:))
allemz II
allemz II
   482 / 876
сегодня в 22:37
Это типо ответка Ливерпуля на подачу жалобы по поводу судейства?)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
   42 / 876
сегодня в 22:37
Денежный штраф, самим не смешно? У них денег ж...пой жуй, поможет только трансферный бан!
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