«Манчестер Сити» избежит исключения из Лиги чемпионов за нарушения ФФП

Судебная палата клубной финансовой контрольной комиссии УЕФА озвучила решение о наказании «Манчестер Сити» за нарушение финансового фэйр-плей.
Сообщается, что клуб будет наказан только денежным штрафом, несмотря на то что ему грозило отстранение от участия в еврокубках. Отчёт о проверке «горожан» будет опубликован в декабре.
Хорошо, еще раз- голос!
Хорошо, еще раз- голос!
Тем более МС отличная команда,достойный участник ЛЧ. Правда заВАРивают их на всех фронтах.
Тем более МС отличная команда,достойный участник ЛЧ. Правда заВАРивают их на всех фронтах.
*смех в зале*
*смех в зале*
Это если клуб не очень обеспеченный, то мандец-трындец
Это если клуб не очень обеспеченный, то мандец-трындец