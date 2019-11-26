Ганус: «Вероятность отстранения сборной России от Евро-2020 есть»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключает, что сборная России может не поехать на Евро-2020 из-за допингового скандала.

Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA . Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA .

Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.

Министр спорта говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но выявленные несоответствия касаются всей структуры.

Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено и для спортивных организаций наступят последствия?!