Ганус: «Вероятность отстранения сборной России от Евро-2020 есть»

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключает, что сборная России может не поехать на Евро-2020 из-за допингового скандала.
Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.
Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.
Министр спорта говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но выявленные несоответствия касаются всей структуры.
Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено и для спортивных организаций наступят последствия?!
Новый стандарт соответствия кодексу WADA — жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других. Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней — это к вопросу о Санкт-Петербурге.
Потому что бан в части футбола будет носить рекомендательный характер, и ФИФА и УЕФА сами будут решать судьбу России, а там слишком много занесено, в том числе, чтобы нас забанили.
В остальном же спорте тотальный бан будет наверняка, учитывая, что Россия сорвала сроки сдачи (глава РУСАДА говорил, что они вообще не хотели сдавать) и сдала левую базу. И удивляться тут нечему, посмотрите, как сейчас биатлонистка из сборной России получила бан за три пропуска допинг-тестов на ровном месте.
Потому что бан в части футбола будет носить рекомендательный характер, и ФИФА и УЕФА сами будут решать судьбу России, а там слишком много занесено, в том числе, чтобы нас забанили.
В остальном же спорте тотальный бан будет наверняка, учитывая, что Россия сорвала сроки сдачи (глава РУСАДА говорил, что они вообще не хотели сдавать) и сдала левую базу. И удивляться тут нечему, посмотрите, как сейчас биатлонистка из сборной России получила бан за три пропуска допинг-тестов на ровном месте.