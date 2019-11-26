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Ганус: «Вероятность отстранения сборной России от Евро-2020 есть»

сегодня, 08:43

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус не исключает, что сборная России может не поехать на Евро-2020 из-за допингового скандала

Такая вероятность есть. Сейчас Российское антидопинговое агентство находится в режиме обусловленного соответствия стандарту WADA. Чтобы сохранить его, мы должны были выполнить два условия. Первое — до 31 декабря 2018 года пустить экспертов в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе — до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных — тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования WADA.

Формально, даже при том, что первое условие мы выполнили позже — в середине января, — комитет по соответствию WADA его зачел до проведения проверки. Но отдел расследования агентства установил целый ряд несоответствий, база была не аутентична.

Министр спорта говорил, что это какие-то технические исправления. Я видел этот список. Технические изменения, какие-то погрешности могут быть, но мы все пользователи компьютерной техники. Может быть случайное удаление блока, файла. Но выявленные несоответствия касаются всей структуры.

Когда я увидел вопросы, которые WADA задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать измененную базу, не понимая, что это все будет определено и для спортивных организаций наступят последствия?!

Новый стандарт соответствия кодексу WADA — жесткий. Если условия нарушены, он предусматривает ограничение участия наших спортсменов в международных соревнованиях всех уровней, и это касается не только Олимпиады, а чемпионата мира, Европы и других. Кроме того, это ограничение на организацию на территории России международных соревнований опять-таки любых уровней — это к вопросу о Санкт-Петербурге.

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Ген Геныч
Ген Геныч
   34 / 855
сегодня в 12:11
Да я хренею с нашей политоты!!!!!!!!!!В США это ВАДА на одном месте вертели и не подпускают их и на километр так же поступают и в Китае,на них они не вякаяют, а на нас всех собак!!!!!!!Вопрос к правительству-почему вы это допустили с..и?!!!самоуважение то должно быть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Y N W A.
Y N W A.
   32 / 855
сегодня в 11:55
Позорище. Думали и в Европе и в мире прокатит их 20-летний едросовский обман? Не, это только в России с лапшой на ушах верят каждому вздоху соловьево-киселевых. Сочи 2014 поднял рейтинг путину за счет допинговых чемпионов, теперь же все возвращается.
Создатель кошмаров
Создатель кошмаров
   325 / 855
сегодня в 11:54
Давно пора приструнить наших чинуш, а то привыкли здесь творить безнаказанно все что пожелают, и решили что в остальном мире прокатит - а вот шиш! Урок по любому нужен чувствительный, и как бы не было жаль ЧЕ 2020, финал ЛЧ, чемпионат мира по хоккею... "Нашим" функционерам от спорта нужно уяснить, что то, как они тащат бомжклубишко в РФПЛ - не прокатит с международным спортом. Больше всего жаль хоккеистов.
Рожден в СССР
Рожден в СССР ответил Так Себе Аналитик
   275 / 855
сегодня в 11:52
Скорее всего, будет так: тотальный бан будет, но при этом Россия будет участвовать на Евро и ЧМ. Потому что бан в части футбола будет носить рекомендательный характер, и ФИФА и УЕФА сами будут решать судьбу России, а там слишком много занесено, в том числе, чтобы нас забанили. В остальном же спорте тотальный бан будет наверняка, учитывая, что Россия сорвала сроки сдачи (глава РУСАДА говорил, что они вообще не хотели сдавать) и сдала левую базу. И удивляться тут нечему, посмотрите, как сейчас биатлонистка из сборной России получила бан за три пропуска допинг-тестов на ровном месте.
думали пронесет? нет, все возвращается
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил cska plus
   20 / 855
сегодня в 11:42
Не могут в огромном государстве наладить работу этой конторы, позор.
Во-первых, они слишком сильно зашкварились в Сочи, когда пытались выгнать максимум результатов. Они не могут взять и предоставить им всю базу проб, учитывая, какого масштаба там были махинации. Поэтому в том числе и пришлось править.

Во-вторых, у нас вообще нет ответственных за спорт как таковых. Хороший пример - когда Параолимпийскую сборную не допустили до Олимпиады, Мутко и сотоварищи выписали себе тройную премию за хорошую работу. То есть чиновников там интересуют исключительно деньги, которые они могут сейчас урвать, а не перспективы. Поэтому и базу сейчас сдали с большой задержкой.

Ну, а в-третьих, увы, есть такое соображение, что Россия и не особо стремиться выполнять требования WADA. Потому что все же понятно, поддержка массового спорта в России минимальна, а без массового спорта и олимпийский не может развиваться. У нас все меньше спортсменов, и много позора при этом, например, сейчас наша биатлонстка из сборной получила бан (а вторая вот-вто получит) за то, что проигнорировала трижды допинг-тесты летние. А почему? Это просто. Потому что готовилась с помощью допинга с чемпионату и не успела "выгнать" химию.

Сейчас нужна комплексная программа и по очистке нашего спорта от допинга, и от госдотаций, и по поддержке и развитию массового (и коммерческого в том числе) спорта.

Проще сказать, что WADA плохая, и все. И инчего не делать вообще. По такому пути и пойдем.
Союзник противников
Союзник противников ответил 112910415
   371 / 855
сегодня в 11:14
футбол не тронут но уровень, степень , глубина жульничества и фальсификаций в нашей волшебной стране - шокируют ! хоть и пора ничему не удивляться
Ну мы с тобой
ведь честные? Значит надежда живёт...
Союзник противников
Союзник противников
   371 / 855
сегодня в 11:13
75с,хватит пугать! Во-первых,мы уже пуганые и устали бояться. Во -вторых,мы знаем, на кого ты работаешь. В -третьих, авторитет жирных котов от спорта сейчас у нас так низок,а они такие продажные, что готовы выступать хоть под флагом окраине-бандустана,а поэтому жалости и сочувствия не вызывают.
ildar_3871
ildar_3871 ответил cska plus
   31 / 855
сегодня в 11:10
Не могут в огромном государстве наладить работу этой конторы, позор.
За что бы питерцы не взялись все плохо , все страну уже развалили !
cska plus
cska plus
   19 / 855
сегодня в 11:00
Не могут в огромном государстве наладить работу этой конторы, позор.
ildar_3871
ildar_3871
   31 / 855
сегодня в 10:59
Что за дела , из Запада везут в Питер радиактивные отходы , это можно , а мельдоний нельзя , не правильно это !
ildar_3871
ildar_3871
   31 / 855
сегодня в 10:56
неужели скоро будет война с Западом ?
kolpankolpan
kolpankolpan ответил Против ЦСКА
   365 / 855
сегодня в 10:54
Наследие Мудко...
Пишут про протоколы свежие подмененные.Никак Песков редактировал,Мутка кровушку свою вливал честнейшую в пробирки.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
   20 / 855
сегодня в 10:53
Скорее всего, будет так: тотальный бан будет, но при этом Россия будет участвовать на Евро и ЧМ.

Потому что бан в части футбола будет носить рекомендательный характер, и ФИФА и УЕФА сами будут решать судьбу России, а там слишком много занесено, в том числе, чтобы нас забанили.

В остальном же спорте тотальный бан будет наверняка, учитывая, что Россия сорвала сроки сдачи (глава РУСАДА говорил, что они вообще не хотели сдавать) и сдала левую базу. И удивляться тут нечему, посмотрите, как сейчас биатлонистка из сборной России получила бан за три пропуска допинг-тестов на ровном месте.
kolpankolpan
kolpankolpan ответил ildar_3871
   365 / 855
сегодня в 10:49
Пора закрывать чемпионат России ! Зачем нам футбол , все равно Лейпсиг вас побеждает !
Не вас , а нас.Вам до этого как раку за щукой.
ФАЛЬШЫФКА
ФАЛЬШЫФКА ответил ildar_3871
   21 / 855
сегодня в 10:48
Пора закрывать чемпионат России ! Зачем нам футбол , все равно Лейпсиг вас побеждает !
Оставить зенит,уфу,оренбург,сочи и зенит2
ildar_3871
ildar_3871
   31 / 855
сегодня в 10:44
Пора закрывать чемпионат России ! Зачем нам футбол , все равно Лейпсиг вас побеждает !
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 855
сегодня в 10:28
Запросто могут отлучить от футбола, если проверят свиней на бромонтан. Гыгыгы
Литейный 4
Литейный 4
   2 / 855
сегодня в 10:26
Это в Казани нет футбола, а везде он есть. Гыгыгы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   17 / 855
сегодня в 10:21
Какие то левые отмазки...
ildar_3871
ildar_3871
   31 / 855
сегодня в 10:17
Все правильно , в России нет футбола , зачем чемпионат ?
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 855
сегодня в 10:06
4 матча в Питере пройдут. Билеты почти все проданы, кроме самых дорогих и випов. Ценник высокий, с продажи билетов УЕФА получили 15-20 лямов с матча. Перенос означает возврат заплаченных средств, продажа новых, очень сложно и технически, и практически.
А вот мимо Катара вполне реально пролететь.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   431 / 855
сегодня в 10:02
Наследие Мудко...
Олег Гутченко 2
Олег Гутченко 2
   280 / 855
сегодня в 10:01
Да гонево все это ,не ведитесь. Перед ЧМ 18 тоже пугали что перенесут. И нифига не было. В УЕФА понимают ,что без сборной России Евро не может считаться полноценным футбольным праздником. Это уже какой-то дефективный второсортный турнир получится.
Армейская душа
Армейская душа
   53 / 855
сегодня в 09:57
Ты не Ганус, ты без первой буквы
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
   26 / 855
сегодня в 09:56
Нужно начинать бороться с допингом с истоков этого движения в отечественном футболе. спартак должен понести наказание за бронматан в 90-х и нулевых!
Расформировать!
kolpankolpan
kolpankolpan
   365 / 855
сегодня в 09:46
Ничему не удивляюсь.Пол сайта кричит про Месси лучший хоть его надо на две жизни вперед всего лишить , а он заядлый допингист.Ему можно, значит и хвалить можно.Может и России все можно, надо потребовать исключительной меры как у Месси.А что, страна холодная, закинул -согрелся.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил particular
   16 / 855
сегодня в 09:40
Привет! Почитал твои комменты с осуждением источников и истерии... Предлагаю, не собачится и не заваливать друг друга "аргументами"... Дело сделано, а последствия ещё не все проявились... Подождём... Ты с оптимизмом, а я с пессимизмом... Не злорадствую, но за дураков в креслах обидно и досадно...
Так вот в том то и дело, что у нас многие здесь
почему то не воспрининают, какую наглость имела
та же самая ВАДА допингиста ДВАЖДЫ допингиста
Гэтлина впихнуть на Олимпиаду, а чистые Исинбаева
С Шубенковым пролетели мимо этой Олимпиады..
Что ж такие защитнички "честной" ВАДЫ это подзабыли...
Чем интересно? Футболисты постоянно
проверяются на допинг до и после матчей,
кто жрет, тот наказан.. Пример Еремы не вариант?
Так вот пусть доказывают, что в сборной кто то жрет
и точечно бьет по допингистам, а не по сборной страны.
Пусть ВАДА объяснит лучше, какого лешего дважды
допингист Гэтлин вместо пожизненной за два раза
по олимпийской хартии едет на Олимпиаду,
а не вообще исключается из спорта,а в футбол
им не хрена соваться, тем более с таким же
п..доболистым источником BBC, который аккурат
повторяет то же , что и перед чемпионатом мира )
112910415
112910415
   60 / 855
сегодня в 09:38
футбол не тронут
но уровень, степень , глубина жульничества и фальсификаций в нашей волшебной стране - шокируют ! хоть и пора ничему не удивляться
eleven LC
eleven LC
   282 / 855
сегодня в 09:37
Сейчас возможно всё,кто не верит в отстранение России вспомните ОИ 2018 когда нашей сборной запретили выступать под Российским флагом и если это не позор то я даже не знаю тогда что хуже!
Гоша Тамбовский
Гоша Тамбовский
   49 / 855
сегодня в 09:35
LOpp радуется.
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