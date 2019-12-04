Исполком УЕФА в среду обсудит формат стыковых матчей ЧМ-2022

сегодня, 09:30

Очередное заседание исполкома УЕФА пройдет в швейцарском городе Ньон в среду. Одним из главных вопросов будет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира ЧМ -2022.

Одним из основных пунктов повестки дня станет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира ЧМ . До настоящего момента в финальную стадию выходили девять победителей групп. Также восемь лучших сборных, ставших в своих группах вторыми, разыгрывали оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах.

Данный формат действовал более 20 лет, но теперь будет изменен из-за появления Лиги Наций, второй сезон которой пройдет в следующем году.