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Исполком УЕФА в среду обсудит формат стыковых матчей ЧМ-2022

сегодня, 09:30

Очередное заседание исполкома УЕФА пройдет в швейцарском городе Ньон в среду. Одним из главных вопросов будет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира ЧМ-2022.

Одним из основных пунктов повестки дня станет обсуждение формата стыковых матчей отборочного турнира ЧМ. До настоящего момента в финальную стадию выходили девять победителей групп. Также восемь лучших сборных, ставших в своих группах вторыми, разыгрывали оставшиеся четыре путевки в стыковых матчах.

Данный формат действовал более 20 лет, но теперь будет изменен из-за появления Лиги Наций, второй сезон которой пройдет в следующем году. 

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   67 / 1006
сегодня в 10:21
Кажется России в этом отборе ничего не светит.
beefs
beefs
   130 / 1006
сегодня в 09:59
А чего так поздно...
RUSTY8
RUSTY8
   368 / 1006
сегодня в 09:58
Уродская Лига наций. Надеюсь скоро канет в лету вместе с его организатором
ДАША Д
ДАША Д
   186 / 1006
сегодня в 09:45
Будут думать как пропихнуть богатые федерации за счет бедных.
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