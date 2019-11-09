Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

По информации американской прессы, финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США.
На данный момент УЕФА изучает вопрос о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.
Единственным вариантом места проведения рассматривается арена «Мэтлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Переговоры пока находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведён за пределами Европы в 2024 году.
Главным фактором для проведения финала Лиги чемпионов на другом континенте считают усиление влияния европейского футбола по всему миру.
Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 примет Санкт-Петербург на «Газпром-Арене».
"Стоимость строительства сооружения составила 1,6 млрд долларов, что делает его самым дорогим стадионом в мире и вторым по вместимости среди стадионов НФЛ."
"Вместимость 82 566"
Таким образом, твоя попытка подколоть стадион Зенита не засчитана. Тренируйся лучше :))
"Стоимость строительства сооружения составила 1,6 млрд долларов, что делает его самым дорогим стадионом в мире и вторым по вместимости среди стадионов НФЛ."
"Вместимость 82 566"
Таким образом, твоя попытка подколоть стадион Зенита не засчитана. Тренируйся лучше :))
Или своих болел туда нагонят?
Или своих болел туда нагонят?
Это будет позор для УЕФА. УЕФА своих ни во что не ставит, бабло главное.
Это будет позор для УЕФА. УЕФА своих ни во что не ставит, бабло главное.