Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

вчера, 12:06

По информации американской прессы, финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США .

На данный момент УЕФА изучает вопрос о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.

Единственным вариантом места проведения рассматривается арена «Мэтлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Переговоры пока находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведён за пределами Европы в 2024 году.

Главным фактором для проведения финала Лиги чемпионов на другом континенте считают усиление влияния европейского футбола по всему миру.

Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 примет Санкт-Петербург на «Газпром-Арене».