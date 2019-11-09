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Финал Лиги чемпионов в 2024 году может пройти в США

вчера, 12:06

По информации американской прессы, финал Лиги чемпионов сезона-2023/24 может пройти в США.

На данный момент УЕФА изучает вопрос о проведении решающего матча турнира в 2024 году за океаном.

Единственным вариантом места проведения рассматривается арена «Мэтлайф-стэдиум» в Нью-Джерси. Переговоры пока находятся в начальной стадии. Если стороны достигнут полного согласия, то финал Лиги чемпионов впервые будет проведён за пределами Европы в 2024 году. 

Главным фактором для проведения финала Лиги чемпионов на другом континенте считают усиление влияния европейского футбола по всему миру.

Мэтлайф-Стэдиум

Отметим, что финал Лиги чемпионов сезона-2020/21 примет Санкт-Петербург на «Газпром-Арене».

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Все комментарии
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology
вчера в 22:35
Я, как психиатр, делаю ответственное заявление: Финал кубка Италии в Саудовской Аравии, финал кубка ЛЧ УЕФА в Штатах это ещё не маразм. Маразм - это финал чемпионата Земли за пределами Солнечной Системы, например, в Туманности Андромеды.
ЮЗИК
ЮЗИК
   265 / 939
вчера в 19:38
Дурацкая затея
19oleg73
19oleg73
   831 / 939
вчера в 18:43
Где мы и где 2024г...БРЕД
Raamtvall
Raamtvall ответил clop
   398 / 939
вчера в 18:29
Скопировал из Википедии про указанный стадион: "Стоимость строительства сооружения составила 1,6 млрд долларов, что делает его самым дорогим стадионом в мире и вторым по вместимости среди стадионов НФЛ." "Вместимость 82 566" Таким образом, твоя попытка подколоть стадион Зенита не засчитана. Тренируйся лучше :))
    clop
    clop ответил LOpp
       649 / 939
    вчера в 18:17
    Просто представители УЕФА хотят показать контраст, какой стадион за 500 млн евро построили в Питере и в Нью-Джерси
    Скопировал из Википедии про указанный стадион:

    "Стоимость строительства сооружения составила 1,6 млрд долларов, что делает его самым дорогим стадионом в мире и вторым по вместимости среди стадионов НФЛ."
    "Вместимость 82 566"

    Таким образом, твоя попытка подколоть стадион Зенита не засчитана. Тренируйся лучше :))
    Incredulous
    Incredulous
       624 / 939
    вчера в 17:27
    Так может финал по американскому футболу и бейсболу провести в Европе. В УЕФА видимо тяжелыми наркотиками баловаться начали.
    Князь сажал врагов на посох
    Князь сажал врагов на посох
       11 / 939
    вчера в 17:22
    Твоё время вышло, как гласит твой аватар. Аха-ха)
    Zimmer
    Zimmer
       659 / 939
    вчера в 17:09
    Ещё рано об этом говорить.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       155 / 939
    вчера в 16:21
    Это такой бред, если честно...Европейский турнир и будет проведен за пределами Старого света! Вот почему то азиатские и африканские ЛЧ пока не спешат менять свою прописку)
    L.F.С.
    L.F.С. ответил Splurgeloa
       303 / 939
    вчера в 15:28
    Бейсбол, баскет, амер.футбол, хоккей- думаешь соккер там популярнее хотя бы одного из этих видов?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       42 / 939
    вчера в 15:16
    А пойдут ли американцы смотреть еврофутбол?
    Или своих болел туда нагонят?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       7 / 939
    вчера в 15:06
    Что же этой УЕФЕ дома то не сидится??? Опять бабла хотят по легкому срубить?!?
    Sergey Z
    Sergey Z
       136 / 939
    вчера в 15:00
    Опять Европу разводят на бабло!
    kinderpingui
    kinderpingui
       716 / 939
    вчера в 14:57
    Какой бред... Само словосочетание - европейский турнир подразумевает все игры в Европе. Давайте теперь финал чемпиона Европы проведем например в канаде, а кубок Америки в Болгарии . Усилим так сказать влияние чего то там -)
    Храневец
    Храневец
       166 / 939
    вчера в 14:42
    В ФИНАЛЕ БУДЕТ ДЕРБИ ДИНАМО СПАРТАК !!!можете смеяться
    Wolverhampton
    Wolverhampton
       485 / 939
    вчера в 14:33
    Удобно удобно
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
       435 / 939
    вчера в 14:28
    Вот твари.
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
       268 / 939
    вчера в 14:21
    Можно и на луне, если за это больше заплатят.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       407 / 939
    вчера в 14:21
    Основным требованием при выборе места финала это доступность для болельщиков клубов финалистов, как касаемо футбола, так и ценовая политика на его проживания на время мероприятий.
    Это будет позор для УЕФА. УЕФА своих ни во что не ставит, бабло главное.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       100 / 939
    вчера в 14:12
    А че так много не довольных? Один фиг не полетите в Штаты, а с дешевым пивом на диване перед телевизором без разницы где матч проходит.
    Гавроша
    Гавроша
       35 / 939
    вчера в 14:09
    Все на свете продадут.
    Dudikoff
    Dudikoff ответил cska plus
       424 / 939
    вчера в 13:59
    До 24 америкосам ещё дожить надо.
    А что с ней может стать? Сметёт взрывной волной рвущихся пуканов?))
    Zenit_84
    Zenit_84
       220 / 939
    вчера в 13:54
    Вмешательство России на лицо))
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT
       342 / 939
    вчера в 13:29
    56ы ля. Лучше тогда в Китае.
    Splurgeloa
    Splurgeloa
       189 / 939
    вчера в 13:25
    Американцы умеют делать шоу, но европейский футбол по популярности там где-то на 3-4 месте.Так что все это глупости.
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
       100 / 939
    вчера в 13:25
    В принципе ничего плохого в этом нет. УЕФА заработает и укрепит своё влияние на американском рынке, Метлайф прикольный, вместительный стадион, рядом Нью-Йорк с кучей развлечений. Единственный напряг по поводу времени проведения матча.
    Сантус
    Сантус
       60 / 939
    вчера в 13:19
    Бабульки...все считают бабульки...)Думаю если клубам помашут сумасшедшими барышами,то чхать они хотели на интересы болельщиков.Сыграют в обед и при разнице во времени будут довольны все вещатели...Давно пора признать что ЛЧ чисто комерческое предприятие...
    dimagas2
    dimagas2
       121 / 939
    вчера в 13:14
    Основаная аудитория далеко не в США,так что это глупости.
    kotmyshka
    kotmyshka
       272 / 939
    вчера в 13:08
    А Америку переименовать в Нью-Европу.
    Caniggia
    Caniggia
       81 / 939
    вчера в 13:07
    Бабло давно правит миром. На болельщиков чиновникам из УЕФА просто на94 и растереть!
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