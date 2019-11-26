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УЕФА запустил голосование за Команду года-2019

сегодня, 13:51

УЕФА запустил голосование за Команду года-2019. Болельщики могут выбрать 11 звезд из 50 кандидатов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре Тег Штеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Жорди Альба («Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Матийс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»), Донни ван де Бек («Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария («ПСЖ»), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Н’Голо Канте («Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эден Азар («Реал»), Серж Гнабри («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Душан Тадич («Аякс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА. Главным призом за выбор лучшей команды будет VIP-путешествие для двоих на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов и матч по выбору. Также разыгрываются два билета на четвертьфинал Лиги Европы.


Тем временем, в российском чемпионате выбирают лучшего игрока ноября.

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Все комментарии
BenderBender
BenderBender
   82 / 862
сегодня в 15:32
Забыли чалова с обляковым.

И Вилкова. Весь Питер проголосовал бы.
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   8 / 862
сегодня в 15:23
1 Алиссон 2 Ван дейк 3 Хименес 4 Робертсон 5 Арнольд 6 Фабиньо 7 Веналдум 8 хендерсон 9 Мане 10 Салах 11 Фирмино Вот так должна быть команда года.
скомину забыл
juvenale
juvenale ответил fanliverpoolfan 2
   8 / 862
сегодня в 15:22
Когда это де лигт был лучшим как Ван дейк?то чо он Ювентус вынес не значит чо он топарь.
ахахахаха а кто попал в сборную прошлой лч хахах жжешь
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил Colchoneros
   41 / 862
сегодня в 15:10
1 Алиссон
2 Ван дейк
3 Хименес
4 Робертсон
5 Арнольд
6 Фабиньо
7 Веналдум
8 хендерсон
9 Мане
10 Салах
11 Фирмино

Вот так должна быть команда года.
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2 ответил juvenale
   41 / 862
сегодня в 15:03
Когда это де лигт был лучшим как Ван дейк?то чо он Ювентус вынес не значит чо он топарь.
juvenale
juvenale ответил Colchoneros
   8 / 862
сегодня в 14:42
Ну не де Лигта же включать в команду года хахахаха!
ну да не включить лучшего защитника прошлого года в лч наряду с вандиком(попали в сборную) а включить хименеса,который трешку в Турине пропустил и вылетел в 1/8 хаххаа
DXTK
DXTK
   126 / 862
сегодня в 14:33
А где Скомина?
cska plus
cska plus
   18 / 862
сегодня в 14:25
Снова гнома воткнули в список.
Colchoneros
Colchoneros ответил juvenale
   158 / 862
сегодня в 14:18
Хименес хахаха
Ну не де Лигта же включать в команду года хахахаха!
juvenale
juvenale ответил Colchoneros
   8 / 862
сегодня в 14:15
Алиссон («Ливерпуль»), Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Хосе Мария Хименес («Атлетико») Энди Робертсон («Ливерпуль»), Де Брюйне («Манчестер Сити»), Н’Голо Канте («Челси») Бернарду Силва («Манчестер Сити») Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль») Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
Хименес хахаха
Colchoneros
Colchoneros
   158 / 862
сегодня в 14:14
Алиссон («Ливерпуль»),
Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»),
Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»),
Хосе Мария Хименес («Атлетико»)
Энди Робертсон («Ливерпуль»),
Де Брюйне («Манчестер Сити»),
Н’Голо Канте («Челси»)
Бернарду Силва («Манчестер Сити»)
Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»)
Килиан Мбаппе («ПСЖ»),
Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)
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