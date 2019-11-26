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УЕФА запустил голосование за Команду года-2019. Болельщики могут выбрать 11 звезд из 50 кандидатов.

Вратари: Алиссон («Ливерпуль»), Ян Облак («Атлетико»), Андре Онана («Аякс»), Марк-Андре Тег Штеген («Барселона»), Эдерсон («Манчестер Сити»).

Защитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Жорди Альба («Барселона»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), Дейли Блинд («Аякс»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Ян Вертонген («Тоттенхэм»), Матийс де Лигт («Ювентус»), Йозуа Киммих («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»), Хосе Мария Хименес («Атлетико»), Жерар Пике («Барселона»), Серхио Рамос («Реал»), Энди Робертсон («Ливерпуль»), Николас Тальяфико («Аякс»).

Полузащитники: Тьяго Алькантара («Бавария»), Донни ван де Бек («Аякс»), Джорджиньо Вейналдум («Ливерпуль»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»), Френки де Йонг («Барселона»), Анхель Ди Мария (« ПСЖ »), Жоржиньо («Челси»), Хаким Зиеш («Аякс»), Н’Голо Канте («Челси»), Фабиан Руис («Наполи»), Бернарду Силва («Манчестер Сити»), Давид Сильва («Манчестер Сити»), Фабиньо («Ливерпуль»), Бруну Фернандеш («Спортинг»), Джордан Хендерсон («Ливерпуль»).

Нападающие: Серхио Агуэро («Манчестер Сити»), Эден Азар («Реал»), Серж Гнабри («Бавария»), Харри Кейн («Тоттенхэм»), Роберт Левандовски («Бавария»), Садио Мане («Ливерпуль»), Килиан Мбаппе (« ПСЖ »), Лионель Месси («Барселона»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду («Ювентус»), Мохамед Салах («Ливерпуль»), Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»), Душан Тадич («Аякс»), Роберто Фирмино («Ливерпуль»), Сон Хын-Мин («Тоттенхэм»).

Проголосовать можно на официальном сайте УЕФА . Главным призом за выбор лучшей команды будет VIP-путешествие для двоих на жеребьевку 1/4 финала Лиги чемпионов и матч по выбору. Также разыгрываются два билета на четвертьфинал Лиги Европы.





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