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Слуцкий может возглавить греческий клуб

сегодня, 22:08

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить греческий АЕК.

Афинский клуб уже начал вести переговоры с представителями 48-летнего специалиста. АЕК после двенадцати туров идет на пятом месте в турнирной таблице с восемнадцатью очками. Однако в последних трех встречах афиняне набрали всего лишь один балл.

Ранее друг Слуцкого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров заявил, что Леонид вряд ли получит предложение от сильного клуба в Европе.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
   59 / 1005
сегодня в 23:24
Опять информация без конкретных ссылок. Завтра Лёня скажет что первый раз слышит такое название как греческий АЕК,
Levadia
Levadia
   333 / 1005
сегодня в 23:14
Источник не ахти.
Но скучно в Греции не будет,!
LOpp
LOpp ответил mangoх12
   28 / 1005
сегодня в 23:13
Чемпионат Греции сильнее чемпа Голландии?
Морозовский
Морозовский
   11 / 1005
сегодня в 22:59
    mangoх12
    mangoх12
       30 / 1005
    сегодня в 22:55
    довольно крепкий чемпионат ,уж посильнее Витесса будет. Это повышение.
    Коллекционер пупсиков
    Коллекционер пупсиков
       132 / 1005
    сегодня в 22:54
    Так и до Гибралтара недалеко, прогресс.
    minai
    minai
       348 / 1005
    сегодня в 22:48
    А когда его попрут из Греции ?
    Footbolista
    Footbolista ответил Klaksvikar Itrottarselag
       4 / 1005
    сегодня в 22:46
    Албания...
    drug01
    drug01
       156 / 1005
    сегодня в 22:35
    Не надо спешить ......лучше хорошо подумать!
    Footbolista
    Footbolista
       4 / 1005
    сегодня в 22:30
    Ехал Леня через реку...
    Шамиль8393
    Шамиль8393
       307 / 1005
    сегодня в 22:27
    Слуцкий об этом знает?
    particular
    particular
       9 / 1005
    сегодня в 22:20
    Дааа... В Англию и Германию, скорее, не позовут, а греков вытягивать - не благодарное дело... В Греции всё есть, - кроме надежды на профессиональный рост...
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
       166 / 1005
    сегодня в 22:17
    Интересно каков нижний предел лиги, после которого Леонид поймет что с Европой не задалось?
    Питер Ман
    Питер Ман
       50 / 1005
    сегодня в 22:16
    Надо его к дружкам нашим возвращать пока не поздно вместо физрука.
    BDA8181
    BDA8181
       265 / 1005
    сегодня в 22:10
    началось)))
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