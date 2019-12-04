Слуцкий может возглавить греческий клуб

Бывший главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить греческий АЕК.
Афинский клуб уже начал вести переговоры с представителями 48-летнего специалиста. АЕК после двенадцати туров идет на пятом месте в турнирной таблице с восемнадцатью очками. Однако в последних трех встречах афиняне набрали всего лишь один балл.
Ранее друг Слуцкого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров заявил, что Леонид вряд ли получит предложение от сильного клуба в Европе.
Но скучно в Греции не будет,!
Но скучно в Греции не будет,!