Слуцкий может возглавить греческий клуб

сегодня, 22:08

Бывший главный тренер «Витесса» может возглавить греческий АЕК .

Афинский клуб уже начал вести переговоры с представителями 48-летнего специалиста. АЕК после двенадцати туров идет на пятом месте в турнирной таблице с восемнадцатью очками. Однако в последних трех встречах афиняне набрали всего лишь один балл.

Ранее друг Слуцкого комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Федоров заявил, что Леонид вряд ли получит предложение от сильного клуба в Европе.