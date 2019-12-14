Облак: «В составе „Атлетико“ было много изменений. Нам нужно время»

Голкипер «Атлетико» прокомментировал текущие результаты мадридского клуба. «Матрасники» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в домашнем чемпионате делят 6-8 строчки с «Валенсией» и «Атлетиком», отставая от лидирующих в таблице «Реала» и «Барселоны» на 8 очков. При этом «Атлетико» провёл на один матч больше нынешних лидеров Примеры.

Мы играем в хороший футбол, и к концу сезона мы, несомненно, будем приятно удивлены. Я не сомневаюсь в своих одноклубниках, как и они во мне. Я очень сильно верю в них, но лучше будет отвечать на поле.

В команде произошло много изменений, и для создания новой необходимо время. Надо построить прочный фундамент, ведь того, что был у вас на протяжении семи лет, больше не существует.

Начало может быть трудным, и новым футболистам необходимо время, чтобы начать играть так, как этого хочет тренер. Но я думаю, что Симеоне и все мы делаем успехи.