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Облак: «В составе „Атлетико“ было много изменений. Нам нужно время»

14 декабря 2019, 04:50

Голкипер «Атлетико» Ян Облак прокомментировал текущие результаты мадридского клуба. «Матрасники» вышли в плей-офф Лиги чемпионов, а в домашнем чемпионате делят 6-8 строчки с «Валенсией» и «Атлетиком», отставая от лидирующих в таблице «Реала» и «Барселоны» на 8 очков. При этом «Атлетико» провёл на один матч больше нынешних лидеров Примеры.

Мы играем в хороший футбол, и к концу сезона мы, несомненно, будем приятно удивлены. Я не сомневаюсь в своих одноклубниках, как и они во мне. Я очень сильно верю в них, но лучше будет отвечать на поле.

В команде произошло много изменений, и для создания новой необходимо время. Надо построить прочный фундамент, ведь того, что был у вас на протяжении семи лет, больше не существует.

Начало может быть трудным, и новым футболистам необходимо время, чтобы начать играть так, как этого хочет тренер. Но я думаю, что Симеоне и все мы делаем успехи.

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КЭТиК
КЭТиК
14 декабря 2019 в 08:19
Реалу и Барселоне уже не соперник.
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