Роналду: «Рад помочь „Ювентусу“ добыть очередные три очка»

Нападающий «Ювентуса» прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:1) и свой решающий гол в матче 17-го тура Серии A.

Я не знал, что выпрыгнул на 2.56 метра [когда забивал гол]. Я очень доволен результатом. Это был очень сложный матч, и «Сампдория» очень хорошо играла сегодня.

Вся команда показала правильный настрой. Это был хороший гол, и я рад помочь команде добыть очередные три очка.

В течение месяца у меня были проблемы с коленом, но сейчас всё прошло, и я в хорошей физической форме. Хочу помогать «Ювентусу» выигрывать матчи и титулы.

Матч за Суперкубок – это, по сути, финал, шансы равны. У «Лацио» отличный состав, но мы уверены в том, что можем победить.