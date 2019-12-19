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Роналду: «Рад помочь „Ювентусу“ добыть очередные три очка»

19 декабря 2019, 02:52
СампдорияЛоготип футбольный клуб Сампдория (Генуя)1 : 2Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду прокомментировал победу над «Сампдорией» (2:1) и свой решающий гол в матче 17-го тура Серии A.

Я не знал, что выпрыгнул на 2.56 метра [когда забивал гол]. Я очень доволен результатом. Это был очень сложный матч, и «Сампдория» очень хорошо играла сегодня.

Вся команда показала правильный настрой. Это был хороший гол, и я рад помочь команде добыть очередные три очка.

В течение месяца у меня были проблемы с коленом, но сейчас всё прошло, и я в хорошей физической форме. Хочу помогать «Ювентусу» выигрывать матчи и титулы.

Матч за Суперкубок – это, по сути, финал, шансы равны. У «Лацио» отличный состав, но мы уверены в том, что можем победить.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
19 декабря 2019 в 11:07
Молодец ветеран!
ДАША Д
ДАША Д
19 декабря 2019 в 06:06
Аутсайдера должны проще обыгрывать.
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