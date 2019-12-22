«Наполи» может перехватить игрока у «Зенита»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в Италии, пишет A Bola.
Сообщается, что на 28-летнего аргентинца претендует «Наполи». Сумма сделки может составить примерно 10 млн евро. Ранее ходили слухи, что к Акунье проявляли интерес «Зенит» и «Локомотив».
Даже не знаю...причину по которой аргентинцы без колебаний выбирают Зенит....))))
Домингес....Гарай...Ансалди...Паредес...Краневиттер...Ригони...Маммана...Дриусси...и пр..
Даже не знаю...причину по которой аргентинцы без колебаний выбирают Зенит....))))
Домингес....Гарай...Ансалди...Паредес...Краневиттер...Ригони...Маммана...Дриусси...и пр..
...наверно ещё не конец сериала....
...наверно ещё не конец сериала....