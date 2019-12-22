«Наполи» может перехватить игрока у «Зенита»

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22 декабря 2019, 13:32

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» может продолжить карьеру в Италии, пишет A Bola.

Сообщается, что на 28-летнего аргентинца претендует «Наполи». Сумма сделки может составить примерно 10 млн евро. Ранее ходили слухи, что к Акунье проявляли интерес «Зенит» и «Локомотив».