Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2019/2020

«Наполи» может перехватить игрока у «Зенита»

22 декабря 2019, 13:32

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Маркос Акунья может продолжить карьеру в Италии, пишет A Bola.

Сообщается, что на 28-летнего аргентинца претендует «Наполи». Сумма сделки может составить примерно 10 млн евро. Ранее ходили слухи, что к Акунье проявляли интерес «Зенит» и «Локомотив».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
СлухиВальверде не хочет продавать Видаля
22 декабря 2019
СлухиМЮ интересуется Алексеем Миранчуком
22 декабря 2019
Слухи«Сампдория» хочет вернуть Ригони «Зениту»
22 декабря 2019
Слухи«Челси» близок к трансферу Санчо за 120 млн фунтов
22 декабря 2019
Слухи«Интер» и «Ювентус» претендуют на албанского футболиста
22 декабря 2019
Слухи«Милан» оценил Кессье в 30 млн евро
21 декабря 2019
Сортировать
Все комментарии
oFANATo
oFANATo
22 декабря 2019 в 22:53, ред.
Лучше в Наполи чем в газовую игрушку Миллера с четвертого места ЛЧ
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Binger (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2019 в 15:07
Ты о том что в Наполи ни одного аргентинца а в Зените четверо ???
Даже не знаю...причину по которой аргентинцы без колебаний выбирают Зенит....))))

Домингес....Гарай...Ансалди...Паредес...Краневиттер...Ригони...Маммана...Дриусси...и пр..
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ За Путина (комментарий удален) (раскрыть)
22 декабря 2019 в 15:02
Зенит полгода назад давал 16...лиссабонцы просили 20...но были высмеяны Зенитом и посланы...на борьбу с жадностью...

...наверно ещё не конец сериала....
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 