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Сборная США отменила сборы в Катаре из-за политической ситуации

сегодня, 09:06

Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке.

20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января. В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира, а в 2022 году там пройдет ЧМ.

Напомним, 3 января, стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит ракетным ударом, нанесенным авиацией США, в районе аэропорта Багдада. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить за смерть Сулеймани.

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cska1948
cska1948
сегодня в 11:25
Не удивлюсь, если США предпримет попытки к переносу ЧМ из Катара.
cska plus
cska plus
сегодня в 11:09
Только поганные америкосы могут политизировать спорт.
neomessi
neomessi
сегодня в 09:49
Пендосия это исчадие ада.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:37
Теперь пусть американцы сидят у себя дома и всего боятся.
Mangur
Mangur
сегодня в 09:09
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