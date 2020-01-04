Сборная США отменила сборы в Катаре из-за политической ситуации

Сборная США отменила тренировочный сбор в Катаре из-за обострившейся политической обстановки на Ближнем Востоке.
20-дневный сбор в Катаре должен был начаться 5 января. В 2020 году Катар примет клубный чемпионат мира, а в 2022 году там пройдет ЧМ.
Напомним, 3 января, стало известно о гибели иранского генерала Касема Сулеймани, который был убит ракетным ударом, нанесенным авиацией США, в районе аэропорта Багдада. После этого Высший совет национальной безопасности Ирана по итогам экстренного заседания пообещал отомстить за смерть Сулеймани.