Ибрагимович забил гол в своем первом матче после возвращения в «Милан»

сегодня, 20:44

Форвард «Милана» забил гол в первом матче после возвращения в клуб. «Красно-черные» сегодня провели товарищескую встречу с «Родензе» и победили со счетом 9:0. Ибрагимович провел на поле первый тайм, отметившись голом и ассистом.

Отметим, что накануне Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт на полгода с опцией продления на следующий сезон. Ранее нападающий выступал за «красно-черных» в 2010-2012 годах.