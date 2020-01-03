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Ибрагимович забил гол в своем первом матче после возвращения в «Милан»

сегодня, 20:44

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович забил гол в первом матче после возвращения в клуб. «Красно-черные» сегодня провели товарищескую встречу с «Родензе» и победили со счетом 9:0. Ибрагимович провел на поле первый тайм, отметившись голом и ассистом.

Отметим, что накануне Ибрагимович подписал с «Миланом» контракт на полгода с опцией продления на следующий сезон. Ранее нападающий выступал за «красно-черных» в 2010-2012 годах.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 21:30
Так продолжать!!!!
VIPded
VIPded
сегодня в 21:26
С почином!
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 21:26
Хэ, эиютож товарняк.
cska plus
cska plus
сегодня в 21:21
В товарняке не считается ждём официальных матчей.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:13
В такой игре только ленивый форвард мог не забить.
dimagas2
dimagas2
сегодня в 21:06
Ну все теперь Милан всех по 9:0 будет топтать)))
beefs
beefs
сегодня в 21:06
Ибру рано списывать...
shlomo
shlomo
сегодня в 20:58
Ну....посмотрим, когда против Юве будет играть.....
Kuprin
Kuprin
сегодня в 20:56
мог бы и по пустым ворота потренироваться
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 20:53
Норм так тренировка!!
Вентус вешайтесь!!
ХАХА ХАХА ХАХА ХАХА
TIGERS
TIGERS
сегодня в 20:48
Начало положено!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:46
Начало есть...
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