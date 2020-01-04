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Зидан: «Куртуа сыграл решающую роль в победе над „Хетафе“»

сегодня, 21:11
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан поделился мнением о разгромной победе «королевского» клуба над «Хетафе» во встрече 19-го тура чемпионата Испании:

Куртуа был очень хорош в первом тайме. Мы хорошо сыграли на таком сложном стадионе.

В начале матча нам было сложно разыгрывать мяч, поэтому играли более вертикально.

Куртуа сыграл решающую роль в победе, потому что трижды спас в первом тайме. Куртуа доказал, что является важнейшим игроком для нас. Не только сейчас, а на протяжении долгого периода времени.

Модрич - важный футболист для «Реала». Он провел отличный матч. Лука Модрич всегда остается Лукой Модричем. Всегда знаем, на что он способен. Рад его голу.

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dimagas2
dimagas2 ответил Ruslan3132
сегодня в 22:30
Забег Модрича на 90+ минуте это нечто ))
Куда бежал?По чикушку?))
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 21:41
Согласен с мнением Зидана
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 21:40
Решающую роль сыграл Сориа.
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 21:31
Парни,скиньте пожалуйста ссылку на старый сайт(в компе сбой произошёл,а старый не помню). Заранее благодарю Реал с победой!
cska plus
cska plus
сегодня в 21:22
Куртуа действительно пару тройку раз блеснул.
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 21:20
Забег Модрича на 90+ минуте это нечто ))
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