Зидан: «Куртуа сыграл решающую роль в победе над „Хетафе“»

Главный тренер «Реала» поделился мнением о разгромной победе «королевского» клуба над «Хетафе» во встрече 19-го тура чемпионата Испании:

Куртуа был очень хорош в первом тайме. Мы хорошо сыграли на таком сложном стадионе.

В начале матча нам было сложно разыгрывать мяч, поэтому играли более вертикально.

Куртуа сыграл решающую роль в победе, потому что трижды спас в первом тайме. Куртуа доказал, что является важнейшим игроком для нас. Не только сейчас, а на протяжении долгого периода времени.

Модрич - важный футболист для «Реала». Он провел отличный матч. Лука Модрич всегда остается Лукой Модричем. Всегда знаем, на что он способен. Рад его голу.