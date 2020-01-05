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Роналду приобрёл себе самые дорогие в истории часы Rolex

сегодня, 12:29

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поразил поклонников своими новыми часами.

Часы Rolex GMT Master Ice считаются самыми дорогими в истории компании, один экземпляр которых стоит 371 тыс. фунтов. 

Ronaldo showed off the bling en route to the Middle East

Ранее сообщалось, что Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.

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Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak ответил Strikers188
сегодня в 13:59
Может и так ! Пусть носит на здоровье
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 13:58
Ну , а почему нет? За кровно заработанные деньги он может покупать все что угодно! При этом он в отличие от других тратит так же много денег на благотворительность!!Этот спортсмен заслуживает только уважение!
Strikers188
Strikers188
сегодня в 13:26
Вряд ли он сам их купил.
Скорее Rolex сами их ему выдали, ведь он по сути ходячая реклама.
labuh
labuh ответил Алексей Коротеев
сегодня в 13:23
У меня почти такие же ! )))
А на кой ляд теперь котлы нужны, ежели у каждого телефон есть с теми же часами?!! Для выпендрёжа, штоли?
А ежели по башке за такой котёл схлопочешь в тёмной подворотне?
Оно тебе это надо? А?!!!
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 13:03
Хм сделал пост в иста купил Часы.
neomessi
neomessi
сегодня в 13:02
Для него эту сумма смешная. А вот для юве это стоимость одного реферы в серии а.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 13:00
Постить больше нечего что ли тут...371 тыс. для него обычные деньги, которые зарабатывает за 2-3 дня.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 12:38
Наверняка в качестве спонсорских получил эти часы.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 12:33
У меня почти такие же ! )))
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