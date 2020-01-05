Роналду приобрёл себе самые дорогие в истории часы Rolex

сегодня, 12:29

Нападающий «Ювентуса» поразил поклонников своими новыми часами.

Часы Rolex GMT Master Ice считаются самыми дорогими в истории компании, один экземпляр которых стоит 371 тыс. фунтов.

Ранее сообщалось, что Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.