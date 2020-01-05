Роналду приобрёл себе самые дорогие в истории часы Rolex

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поразил поклонников своими новыми часами.
Часы Rolex GMT Master Ice считаются самыми дорогими в истории компании, один экземпляр которых стоит 371 тыс. фунтов.
Ранее сообщалось, что Роналду зарабатывает по 400 тысяч долларов за каждый пост в Instagram.
Скорее Rolex сами их ему выдали, ведь он по сути ходячая реклама.
Скорее Rolex сами их ему выдали, ведь он по сути ходячая реклама.
А ежели по башке за такой котёл схлопочешь в тёмной подворотне?
Оно тебе это надо? А?!!!
А ежели по башке за такой котёл схлопочешь в тёмной подворотне?
Оно тебе это надо? А?!!!