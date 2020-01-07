Слуцкий - о Макарове: «У Дениса сложная судьба»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер полузащитника Дениса Макарова в казанский клуб.
Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.
У него хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.
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В 18 лет рухнул с дуба,с шестиметровой высоты,травма,год лечился,прощай футбол.
В Рубине подбираются футбольные неудачники.
В 18 лет рухнул с дуба,с шестиметровой высоты,травма,год лечился,прощай футбол.
В Рубине подбираются футбольные неудачники.
Будем понаблюдать.
Будем понаблюдать.