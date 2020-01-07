Слуцкий - о Макарове: «У Дениса сложная судьба»

Главный тренер «Рубина» прокомментировал трансфер полузащитника в казанский клуб.

Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.