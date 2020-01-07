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Слуцкий - о Макарове: «У Дениса сложная судьба»

сегодня, 21:36

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал трансфер полузащитника Дениса Макарова в казанский клуб.

Подписать контракт с ним было не так сложно, учитывая, что он выступал в «Нефтехимике» — команда из того же региона, что и «Рубин». Я знаю, что клуб интересовался Макаровым и до моего прихода. Но со мной этот трансфер согласован.

У него хорошая левая нога, быстрый нестандартный дриблинг. Он реализовывал его на всех уровнях, на которых выступал. Неважно — КФК, вторая лига или первая. У Дениса сложная судьба. В 14 лет его отчислили из академии Коноплева. Он был в Якутии, играл в дублях, во вторых лигах. И, по существу, после первых шести месяцев в ФНЛ он себя зарекомендовал и имел серьезный спрос на рынке.

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neukomm
neukomm
сегодня в 21:59
У Дениса сложная судьба
АХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА
cska plus
cska plus
сегодня в 21:58
Парень с перспективой.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 21:44
У самого тренера судьбина не слаще.
В 18 лет рухнул с дуба,с шестиметровой высоты,травма,год лечился,прощай футбол.
В Рубине подбираются футбольные неудачники.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:38
Парень молодой, может еще прибавить.
Будем понаблюдать.
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