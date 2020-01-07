ГлавнаяНовости

Селюк - о Бенито: «Мы не продаёмся»

сегодня, 17:25

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк прокомментировал слухи о том, что бывший игрок «Тамбова» Бенито может перейти в «Галатасарай». Напомним, что Селюк является представителем нигерийца.

Приятно, что за Бенито ведется борьба между «Галатасараем» и «Динамо» Киев. А российские клубы, мягко выражаясь, спят. В то же время хочу сказать, что Бенито уже подписал контракт с киевским «Динамо». На сегодняшний день любой клуб, который хочет Бенито, должен обратиться в «Динамо». В том числе «Галатасарай».

«Галатасарай» хочет закидать деньгами, но мы не продаемся. Никакой «Галатасарай» и никакой любой другой клуб на сегодняшний день не может даже вести переговоры с Бенито, так как у него контракт с «Динамо» Киев. И в случае даже ведения переговоров «Галатасарай» лишат участия в еврокубках и оштрафуют на огромную сумму, если они будут стараться повлиять на Бенито разными способами.

СМИ пишут, что «Галатасарай» хочет увести Бенито у «Динамо» из-под носа? Специально для всех, включая Турцию и «Галатасарай»: из-под носа у «Динамо» увести Бенито не удастся вне зависимости от того, сколько они предложат. Он уже подписал контракт. И это может только аукнуться для «Галатасарая» большими проблемами.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Селюк: «У Смолова хорошая зарплата. Ему нет смысла уезжать из России»
Сегодня, 17:15 Комментарии5
Иванов: «Не можем понять, чего хочет Меркулов»
Сегодня, 16:00 Комментарии0
Иванов: «Были готовы к тому, что Ильин уйдет»
Сегодня, 15:46 Комментарии1
Точилин может вернуться в «Сочи»
Сегодня, 15:37 Комментарии7
Агент Макарова: «Мне очень неудобно перед ЦСКА»
Сегодня, 13:51 Комментарии16
Слуцкий: «19-й тур будет в марте или первый, не имеет значения в РПЛ»
Сегодня, 13:46 Комментарии6
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100