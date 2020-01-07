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Бывшего игрока «Барселоны» пытались переманить в американский футбол

сегодня, 19:52

Бывший игрок «Барселоны» Адама Траоре мог уйти из футбола и начать карьеру в НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Об этом заявил защитник «Вулверхэмптона» Ромен Саисс, который сейчас выступает вместе с Траоре за английский клуб. 

Мы вместе ходим в тренажёрный зал до и после тренировок. Он действительно не занимается с железом! Адама признался, что мог уйти в американский футбол. Говорил, что команды НФЛ пытались переманить его. Это было в то время, когда Траоре выступал за «Барселону».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

🐺

Публикация от Adama Traore Diarra (@adamatrd37)

Недавно сообщалось, что Траоре может начать выступление за национальную команду Мали.

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Все комментарии
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:26
Больше подходит НФЛ
Rattlehead
Rattlehead ответил Strikers188
сегодня в 20:24
Невозможно такое тело накачать без железа
Возможно, особенно при низком уровне миостатина.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:12
Это разве новость? Тут газпромовцы в загордяк упали, что в Оренбург воспитанника Барсы заимели!!!
Да такого позора Барса ещё не знала!!!
cska plus
cska plus
сегодня в 19:59
Он больше на боксёра похож.
Strikers188
Strikers188
сегодня в 19:55
Невозможно такое тело накачать без железа
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