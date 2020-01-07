Бывшего игрока «Барселоны» пытались переманить в американский футбол

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Бывший игрок «Барселоны» мог уйти из футбола и начать карьеру в НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США ). Об этом заявил защитник «Вулверхэмптона» , который сейчас выступает вместе с Траоре за английский клуб.

Мы вместе ходим в тренажёрный зал до и после тренировок. Он действительно не занимается с железом! Адама признался, что мог уйти в американский футбол. Говорил, что команды НФЛ пытались переманить его. Это было в то время, когда Траоре выступал за «Барселону».

Недавно сообщалось, что Траоре может начать выступление за национальную команду Мали.