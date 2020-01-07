Бывшего игрока «Барселоны» пытались переманить в американский футбол

Бывший игрок «Барселоны» Адама Траоре мог уйти из футбола и начать карьеру в НФЛ (профессиональная лига американского футбола в США). Об этом заявил защитник «Вулверхэмптона» Ромен Саисс, который сейчас выступает вместе с Траоре за английский клуб.
Мы вместе ходим в тренажёрный зал до и после тренировок. Он действительно не занимается с железом! Адама признался, что мог уйти в американский футбол. Говорил, что команды НФЛ пытались переманить его. Это было в то время, когда Траоре выступал за «Барселону».
Недавно сообщалось, что Траоре может начать выступление за национальную команду Мали.
Да такого позора Барса ещё не знала!!!
Да такого позора Барса ещё не знала!!!