ГлавнаяНовости

Лаутаро: «Я счастлив в „Интере“, стараюсь отдавать все силы на поле»

сегодня, 16:13
НаполиЛоготип футбольный клуб Наполи (Неаполь)1 : 3Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

Нападающий «Интера» Лаутаро Мартинес прокомментировал победу над «Наполи» в матче 18-го тура Серии А. 22-летний аргентинский форвард отметился голом, который стал для него уже 14-м в сезоне во всех турнирах.

Я делаю все возможное в команде, сосредоточен на том, чтобы отдать все силы на поле. Я счастлив в «Интере», стараюсь много работать и оставаться собранным. В этом моя цель с этим клубом.

Мы работаем на поле и вне его, чтобы получить максимальную отдачу. В команде все счастливы, потому что у нас все хорошо. На тренировках мы делаем все, что от нас требует тренер.

Игроки думают о своей работе, чтобы тренироваться и совершенствоваться. Мы стараемся выиграть все матчи, чтобы остаться на вершине. Работая усердно и с уверенностью, мы убеждены, что результаты придут.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Фабрегас назвал Мане лучшим игроком АПЛ
Сегодня, 16:28 Комментарии3
Рабьо: «Я точно остаюсь в „Ювентусе“»
Сегодня, 14:56 Комментарии1
Капелло: «Мы должны дать время де Лигту»
Сегодня, 13:40 Комментарии4
Наингголан: «Мы не можем позволить себе ошибиться в матче с „Миланом“»
Сегодня, 11:05 Комментарии6
Обамеянг: «Я – капитан „Арсенала“, люблю его и хочу вернуть на вершину»
Сегодня, 10:25 Комментарии2
Сульшер признался, что восхищается Гвардиолой
Сегодня, 10:22 Комментарии2
Обсудить
Все комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100