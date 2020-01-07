Лаутаро: «Я счастлив в „Интере“, стараюсь отдавать все силы на поле»

Нападающий «Интера» прокомментировал победу над «Наполи» в матче 18-го тура Серии А. 22-летний аргентинский форвард отметился голом, который стал для него уже 14-м в сезоне во всех турнирах.

Я делаю все возможное в команде, сосредоточен на том, чтобы отдать все силы на поле. Я счастлив в «Интере», стараюсь много работать и оставаться собранным. В этом моя цель с этим клубом.

Мы работаем на поле и вне его, чтобы получить максимальную отдачу. В команде все счастливы, потому что у нас все хорошо. На тренировках мы делаем все, что от нас требует тренер.

Игроки думают о своей работе, чтобы тренироваться и совершенствоваться. Мы стараемся выиграть все матчи, чтобы остаться на вершине. Работая усердно и с уверенностью, мы убеждены, что результаты придут.