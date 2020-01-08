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«Милан» нашёл две альтернативы Тодибо

сегодня, 05:53

Переход защитника «Барселоны» Жан-Клера Тодибо в «Милан», скорее всего, не состоится, и «россонери» решили переключить внимание на альтернативные варианты.

По данным итальянских СМИ, «Милан» хочет взять в аренду защитника «Челси» Андреаса Кристенсена с правом выкупа, в то время как «синие» рассчитывают на полноценный трансфер датчанина.

Ещё одним вариантом для миланского клуба является защитник «Аталанты» Симон Кьер, права на которого принадлежат «Севилье». По слухам, футболист хочет покинуть «Аталанту» до окончания срока аренды из-за недостатка игровой практики. «Милан» готов оформить аренду Кьера на себя, одновременно отправив в клуб из Бергамо Маттиа Кальдару на тех же условиях.

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STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:53
Замыслов куча....
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