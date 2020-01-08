«Милан» нашёл две альтернативы Тодибо

сегодня, 05:53

Переход защитника «Барселоны» в «Милан», скорее всего, не состоится, и «россонери» решили переключить внимание на альтернативные варианты.

По данным итальянских СМИ , «Милан» хочет взять в аренду защитника «Челси» с правом выкупа, в то время как «синие» рассчитывают на полноценный трансфер датчанина.

Ещё одним вариантом для миланского клуба является защитник «Аталанты» , права на которого принадлежат «Севилье». По слухам, футболист хочет покинуть «Аталанту» до окончания срока аренды из-за недостатка игровой практики. «Милан» готов оформить аренду Кьера на себя, одновременно отправив в клуб из Бергамо на тех же условиях.