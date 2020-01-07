Мерих, который нужен всем

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«Соккер.ру» представляет читателям одного из самых перспективных защитников Турции.

Не проходит и недели, чтобы какой-либо сильный клуб не сообщал о своём желании приобрести 21-летнего турка Мериха Демирала. «Арсенал», «Эвертон», обе «Боруссии», «Милан», «Шальке», «Манчестер Юнайтед», «Лестер», «Манчестер Сити» - далеко не весь список. Однако Мерих на данный момент игрок «Ювентуса». Иные могут только мечтать о таком развитии карьеры – в 21 год является игроком сильнейшего клуба Италии.

События в жизни Мериха Демирала меняются словно картинки в калейдоскопе. В 16 лет он, воспитанник «Фенербахче», покинул родную страну и отправился в далёкую Португалию – в заштатный «Алкаленсе». Потом был второй состав «Спортинга». Лиссабонские «львы» готовились перевести юного турка в основу, но Мерих вернулся на родину – в «Аланьяспор». Где отыграл первый круг чемпионата 2018/19 и снова сорвался с места. На этот раз в Италию, где пополнил ряды «Сассуоло». Через полгода его, уже игрока первой сборной Турции, купил чемпион Италии. На счёт «Сассуоло» упало 18 миллионов евро.

И вот 21-летний Мерих Демирал – игрок «Ювентуса». Пятилетний контракт, зарплата миллион триста тысяч в год. Что ещё человеку надо? Игровой практики. Её Мериху катастрофически не хватает. В 18 турах Серии А молодой защитник выходил на поле четыре раза. Три из них приходятся на последние туры. Ещё один матч в Лиге чемпионов, ещё один – в Суперкубке Италии. И всё. Это «Ювентус». Тут мало иметь хорошие данные. Место в основе нужно заслужить. Тем более что у тебя такой конкурент - Матийс де Лигт. А ещё есть Даниэле Ругани, выходящий на поле ещё реже турка. Джорджо Кьеллини не будет вечно болеть. Место же Леонардо Бонуччи пока под сомнение не ставится. Поэтому тренируйся, трудись, жди своей очереди и не упусти свой шанс. Универсальная формула для молодых футболистов «Ювентуса». Иначе можно было остаться в «Сассуоло», там практики выше крыши. Сейчас Демирал выглядит лучше де Лигта, поэтому Маурицио Сарри доверяет турку. Но ситуация может измениться, и Мерих тогда будет наблюдать со скамейки, как играет Матийс. Ругани же пора подыскивать себе новый клуб. Выиграть борьбу у голландца и турка 25-летнему итальянцу практически невозможно. Третий должен уйти.

«Мерих – очень целеустремлённый и способный парень. У него накопилось много энергии, и я не мог этим не воспользоваться», - объяснил Сарри решение раз за разом выпускать турецкого легионера в стартовом составе.

У Мериха сложились отличные отношения со всеми игроками «старой синьоры». Но особо доверительные – с Эмре Джаном (что неудивительно, оба турки) и самим Криштиану Роналду. Мерих говорит по-португальски, да и «Спортингу» он не чужой. Звезда первой величины даже взял своеобразное шефство над новичком – показал ему Турин, а ещё открыл несколько секретов на тренировке. Теперь Демирал знает, как бороться с одним из лучших игроков планеты.

Конечно, Мериха заметил не только «Ювентус». Чемпион Италии просто оказался самым расторопным. То, что молодой турок обладает огромным потенциалом, заметили ещё осенью позапрошлого года, когда Демирал играл в Аланье. Из «Аланьяспора» Мирча Луческу вызвал его в первую сборную Турции. Мерих давно на карандаше у многих больших клубов. Поэтому они так и оживились осенью, когда молодой турок оказался запасным туринцев. И продолжают пребывать в тонусе и трясти кошельками. «Юве» пока против. Не для того они покупали игрока. Поэтому нынешней зимой уход Мериха маловероятен. Даже в аренду. Тем более что сейчас он заиграл в «Юве». Но цена на молодого игрока растёт. Тридцать, срок, сорок пять миллионов. Именно такие сочетания цифр упоминаются рядом с именем турецкого футболиста. На рост цены не повлиял и скандал, участником которого Мерих стал прошлой осенью.

Находясь в расположении сборной Турции, Мерих своеобразно отметил гол Дженка Тосуна в ворота команды Албании. Приложил руку к виску. Как Артём Дзюба. Не он один, несколько турецких футболистов выразили таким образом поддержку политике президента страны Эрдогана. Европейские СМИ усмотрели в этом крамолу и обвинили футболистов чёрт знает в чём. Хотя что такого дурного сделали эти парни? Поддержали политику своего президента, не чужого же. К счастью, скоро всё утихло. И вряд ли этот жест помешал Мериху выходить в основе «Ювентуса» в осенних встречах. Маурицио Сарри никогда не прогибался под чужое мнение и исходил из командных интересов.

Единственное, что может подтолкнуть Мериха к уходу из «Юве», - предстоящий чемпионат Европы. Конечно, Гюнеш вряд ли оставит столь сильного игрока за бортом национальной сборной. Пара центральных защитников Союнджу – Демирал может стать одной из сильнейших на Евро. Но бездействие одного из игроков не будет способствовать хорошей подготовке к первенству континента. Поэтому если в январе молодой турок снова присядет в запас, то возможна аренда. В остальных случаях он останется игроком «Юве». Хватит менять клубы раз в полгода. Тот же Союнджу в прошлом сезоне тоже зевал на лавочке и жалел о своём переходе в «Лестер». Но с приходом Брендана Роджерса турок стал одним из сильнейших центральных защитников Премьер-Лиги.