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Черышев – о матче с «Реалом»: «Сегодня мы были недостаточно хороши»

сегодня, 00:26
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия1 : 3Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)РеалМатч завершен

Полузащитник «Валенсии» Денис Черышев в эфире телеканала Movistar Liga de Campeones прокомментировал результат встречи с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

Будто туристами приехали? Да, полностью согласен. Сегодня мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении этого сезона. Надо сделать выводы и продолжать работать.

В матче с «Реалом» Черышев вышел на поле на 70-й минуте, заменив нападающего Кевина Гамейро, и не отметился результативными действиями.

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 01:09
Валенсия сегодня была никакая, Реал не прилагая сверх усилий мог забить и больше.
beefs
beefs
сегодня в 00:57
Ничего, бывает и хуже...
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 00:53
Сынок....а если бы Реал был в порядке? Тоска......Валентине.................
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