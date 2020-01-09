Черышев – о матче с «Реалом»: «Сегодня мы были недостаточно хороши»

сегодня, 00:26

Полузащитник «Валенсии» в эфире телеканала Movistar Liga de Campeones прокомментировал результат встречи с «Реалом» в полуфинале Суперкубка Испании.

Будто туристами приехали? Да, полностью согласен. Сегодня мы были недостаточно хороши. Это не та «Валенсия», которую мы привыкли видеть на протяжении этого сезона. Надо сделать выводы и продолжать работать.

В матче с «Реалом» Черышев вышел на поле на 70-й минуте, заменив нападающего , и не отметился результативными действиями.