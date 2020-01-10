«Спартак» показал первый гол Ларссона за сборную Швеции

Сборная Швеции в товарищеской встрече обыграла команду Молдавии (1:0).
Дебютный гол в своём третьем матче в сборной забил форвард «Спартака» Джордан Ларссон.
Позже пресс-служба «красно-белых» в своём «твиттере» опубликовала гол 22-летнего шведа.
🖥 Первый гол Джордана Ларссона за национальную сборную Швеции – это 🤤#Спартак #Силавединстве pic.twitter.com/q0R4UIpCCa— FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 9 января 2020 г.
Напомним, вчера ветераны «Спартака» и сборной СССР провели матч, посвящённый памяти Игоря Нетто.