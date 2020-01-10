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«Спартак» показал первый гол Ларссона за сборную Швеции

сегодня, 01:33
ШвецияЛоготип футбольный клуб Швеция1 : 0Логотип футбольный клуб МолдавияМолдавияМатч завершен

Сборная Швеции в товарищеской встрече обыграла команду Молдавии (1:0).

Дебютный гол в своём третьем матче в сборной забил форвард «Спартака» Джордан Ларссон.

Позже пресс-служба «красно-белых» в своём «твиттере» опубликовала гол 22-летнего шведа.

Напомним, вчера ветераны «Спартака» и сборной СССР провели матч, посвящённый памяти Игоря Нетто.

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