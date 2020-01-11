Симеоне: «Отсутствие у „Реала“ Бэйла, Бензема и Азара ничего не меняет»

Главный тренер «Атлетико» поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».

Готовы ли мы для завоевания титула? Мы растем, совершенствуемся и ставим цель, чтобы наши игроки получали опыт. Играя с такими соперниками, как «Реал», «Барселона» или «Ливерпуль», мы становимся лучше. Завтра у нас будет хорошая возможность доказать это.

Что касается игры с «Реалом» в Суперкубке и Ла Лиге, то есть разница. Там возможны несколько результатов, тут – только один. Любая ошибка убавляет шансы на исправление ситуации.

Я верю в своих игроков и всегда стремлюсь улучшить команду. Мы очень хорошо знакомы с «Реалом». Это большая команда. У них тренер-победитель, который постоянно доносит своим игрокам одну мысль – надо побеждать.

Отсутствие Бэйла, Бензема и Азара ничего не меняет, они сильны. И если сыграют Родриго с Винисиусом, то команда станет еще быстрее. Нам надо подумать, как сыграть. Я ничего не боюсь, когда вижу, что мои игроки в порядке.