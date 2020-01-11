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Симеоне: «Отсутствие у „Реала“ Бэйла, Бензема и Азара ничего не меняет»

сегодня, 18:22
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗавтра в 21:00 Не начался

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от финала Суперкубка Испании против «Реала».

Готовы ли мы для завоевания титула? Мы растем, совершенствуемся и ставим цель, чтобы наши игроки получали опыт. Играя с такими соперниками, как «Реал», «Барселона» или «Ливерпуль», мы становимся лучше. Завтра у нас будет хорошая возможность доказать это.

Что касается игры с «Реалом» в Суперкубке и Ла Лиге, то есть разница. Там возможны несколько результатов, тут – только один. Любая ошибка убавляет шансы на исправление ситуации.

Я верю в своих игроков и всегда стремлюсь улучшить команду. Мы очень хорошо знакомы с «Реалом». Это большая команда. У них тренер-победитель, который постоянно доносит своим игрокам одну мысль – надо побеждать.

Отсутствие Бэйла, Бензема и Азара ничего не меняет, они сильны. И если сыграют Родриго с Винисиусом, то команда станет еще быстрее. Нам надо подумать, как сыграть. Я ничего не боюсь, когда вижу, что мои игроки в порядке.

Сегодня стало известно, что в составе «Атлетико» на матч против «Реала» не сможет выйти хавбек Коке

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Испания. Суперкубок 2020  Вокруг матча  Симеоне Диего  Стадион «им. Короля Абдаллы»
Источник: As.com
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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 18:47
Диего уважает силу Реала.
drug01
drug01
сегодня в 18:43
Реал сильней !!!!!
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