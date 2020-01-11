«Лестер» потерпел поражение в матче против «Саутгемптона»

В матче 22-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Саутгемптону».
В турнирной таблице «лисы» после этого матча располагаются на второй строчке (45 очков), «святые» на 12-м месте (28 очков).
Лестер, стадион Кинг Пауэр
«Лестер Сити» - «Саутгемптон» 1:2 (1:1)
Голы: Прат 14 - Армстронг 19, Ингс 81
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Союнджу, Эванс, Чилуэлл, Чудхури, Перес (Грэй 69), Прат (Тилеманс 77), Мэддисон, Барнс (Ихеаначо 58), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.
«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Дженепо 78), Уорд-Праус, Хейбьерг, Редмонд (Ромеу 90+2), Лонг (Адамс 78), Ингс
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
Предупреждения: Армстронг 16, Хейбьерг 71, Ингс 81
Судья: Мэйсон Ли.
В параллельном матче «Челси» разгромил «Бернли».
1. Ливерпуль --- 10-0-0 --- 30
2. Саутгемптон --- 6-2-2 --- 20
3. МанСити --- 6-1-3 --- 19
...
вот вам и саутгемптон
1. Ливерпуль --- 10-0-0 --- 30
2. Саутгемптон --- 6-2-2 --- 20
3. МанСити --- 6-1-3 --- 19
...
вот вам и саутгемптон
Не большая осечка, с кем не бывает!
Не большая осечка, с кем не бывает!
Это печально!
Это печально!