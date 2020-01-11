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«Лестер» потерпел поражение в матче против «Саутгемптона»

сегодня, 19:53
Лестер СитиЛоготип футбольный клуб Лестер Сити1 : 2Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптонМатч завершен

В матче 22-го тура АПЛ «Лестер» на своем поле неожиданно уступил «Саутгемптону».

В турнирной таблице «лисы» после этого матча располагаются на второй строчке (45 очков), «святые» на 12-м месте (28 очков).

Лестер, стадион Кинг Пауэр

«Лестер Сити» - «Саутгемптон» 1:2 (1:1)
Голы: Прат 14 - Армстронг 19, Ингс 81

«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Союнджу, Эванс, Чилуэлл, Чудхури, Перес (Грэй 69), Прат (Тилеманс 77), Мэддисон, Барнс (Ихеаначо 58), Варди
Главный тренер: Роджерс Брендан.

«Саутгемптон»: МакКарти, Седрик Соареш, Стефенс, Беднарек, Бертранд, Армстронг (Дженепо 78), Уорд-Праус, Хейбьерг, Редмонд (Ромеу 90+2), Лонг (Адамс 78), Ингс
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

Предупреждения: Армстронг 16, Хейбьерг 71, Ингс 81

Судья: Мэйсон Ли.

В параллельном матче «Челси» разгромил «Бернли».

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Все комментарии
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 20:31
последние 10 игр:

1. Ливерпуль --- 10-0-0 --- 30
2. Саутгемптон --- 6-2-2 --- 20
3. МанСити --- 6-1-3 --- 19
...

вот вам и саутгемптон
Субъективное мнение
Субъективное мнение
сегодня в 20:30
Вот тебе и 0-9 в первом круге. Видна рука тренера, "святые" значительно прибавили...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 20:26
Респект Хайзенхюттлю! Классный тренер.
Семён Макаренко
Семён Макаренко
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Foxes
Foxes ответил cannongun
сегодня в 20:24
дарова.... ну чо лисы сдуваются)
Здорова!
Не большая осечка, с кем не бывает!
cannongun
cannongun ответил Foxes
сегодня в 20:21
Неожиданное поражение Лис! Это печально!
дарова.... ну чо лисы сдуваются)
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 20:17
Саутгемптон, избавившись от всяких мане и вандейков, стал играть значительно лучше, вот и результат! Привет скаузеру Роджерсу!
dzvinka
dzvinka
сегодня в 20:15
в конце могло быть и 1-3, но Ингс не забил вернейший шанс. Саут очень хотел победить, даже не дали прижать себя в концовке, прямо железно настроились забрать таки победу тут.
particular
particular
сегодня в 20:12
Осечка не вовремя и не к месту... Лисы себя перехитрили...
Groove000
Groove000
сегодня в 20:10
Три гола отменили, ахринеть
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 20:06
Нежданчик
dimagas2
dimagas2 ответил Strikers188
сегодня в 20:03
Месть за 0-9...даааа
ну прям месть,так месть)))
Strikers188
Strikers188
сегодня в 20:01
Месть за 0-9...даааа
fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:00
Надо еше что бы мешочина проиграла,а так хороший результат
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 19:59
Сити со 2 строчкой
Foxes
Foxes
сегодня в 19:56
Неожиданное поражение Лис!
Это печально!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 19:56
Молодцы! Затащили экспресс)
Roman Borovikov
Roman Borovikov
сегодня в 19:54
Ливерпулю даже делать ни чего не надо, соперники сами сдаются))
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