«Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Ньюкаслом»

«Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» поделили очки во встрече 22-го тура АПЛ. «Волки» (31 очко) занимают седьмое место в таблице, «сороки» (26 баллов) - тринадцатые.
Вулверхэмптон, стадион Мулинекс
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:1 (1:1)
Голы: Дендонкер 14 - Альмирон 7
«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре, Хименес, Нету (Винагре 85)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.
«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Хэйден, Фернандес, Кларк, Дамметт (Лежен 13), Виллемс, Жоэлинтон (Кэрролл 79), М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Альмирон, Гейл (Атсу 28)
Главный тренер: Брюс Стив.
Предупреждения: Альмирон 65, Атсу 68, М. Лонгстафф 87
Судья: Бэнкс Питер.
В другой игре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич».