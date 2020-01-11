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«Вулверхэмптон» продлил безвыигрышную серию, сыграв вничью с «Ньюкаслом»

сегодня, 19:55
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«Вулверхэмптон» и «Ньюкасл» поделили очки во встрече 22-го тура АПЛ. «Волки» (31 очко) занимают седьмое место в таблице, «сороки» (26 баллов) - тринадцатые.

Вулверхэмптон, стадион Мулинекс

«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл Юнайтед» 1:1 (1:1)
Голы: Дендонкер 14 - Альмирон 7

«Вулверхэмптон»: Патрисиу, Дендонкер, Коади, Саисс, Дохерти, Рубен Невеш, Моутинью, Кастро, Траоре, Хименес, Нету (Винагре 85)
Главный тренер: Эшпириту Санту Нуну.

«Ньюкасл Юнайтед»: Дубравка, Хэйден, Фернандес, Кларк, Дамметт (Лежен 13), Виллемс, Жоэлинтон (Кэрролл 79), М. Лонгстафф, Ш. Лонгстафф, Альмирон, Гейл (Атсу 28)
Главный тренер: Брюс Стив.

Предупреждения: Альмирон 65, Атсу 68, М. Лонгстафф 87

Судья: Бэнкс Питер.

В другой игре «Манчестер Юнайтед» разгромил «Норвич».

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fanliverpoolfan 2
fanliverpoolfan 2
сегодня в 20:02
Волки хороши
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