Очередной гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»

«Лацио» победил «Наполи» во встрече 19-го тура Серии А. «Орлы» (42 очков) находятся на третьем месте и продолжают погоню за «Интером» и «Ювентусом», неаполитанцы (24 балла) - десятые.
Рим, стадион Олимпико
«Лацио» - «Наполи» 1:0 (0:0)
Голы: Иммобиле 82
«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша 81), Альберто (Хони 90), Лулич, Кайседо (Катальди 64), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.
«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Аллан (Льоренте 84), Руис, Зелински, Кальехон (Элмас 88), Милик, Инсинье (Лосано 90+2)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.
Предупреждения: Лаццари 27, Манолас 38, Лулич 41, Мариу Руй 85
Судья: Орсато Даниэле.
Ранее дебютный гол шведского форварда Златана Ибрагимовича помог «Милан» одержать победу над «Кальяри»
Так это он, собственной персоной)
Так это он, собственной персоной)
Когда Милан брал ушастых и был лучшим клубом МИРА,твой лацео сидел дома на диване и смотрел футбол по карабку((аххаха
Когда Милан брал ушастых и был лучшим клубом МИРА,твой лацео сидел дома на диване и смотрел футбол по карабку((аххаха
Где Лацио, а где милан? Аха-ха)
Где Лацио, а где милан? Аха-ха)
Наполи получил по делу, их футбольный боженька наказал, за откровенный слив интеру. Тут во втором тайме ничто не предвещало, я даже опасался гола в исполнении Наполи, но Оспина красавчик, сам себе привёз. Аха-ха)
Лацио с победой.
Наполи получил по делу, их футбольный боженька наказал, за откровенный слив интеру. Тут во втором тайме ничто не предвещало, я даже опасался гола в исполнении Наполи, но Оспина красавчик, сам себе привёз. Аха-ха)
Лацио с победой.