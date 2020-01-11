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Очередной гол Иммобиле принес «Лацио» победу над «Наполи»

сегодня, 21:54
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)1 : 0Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)НаполиМатч завершен

«Лацио» победил «Наполи» во встрече 19-го тура Серии А. «Орлы» (42 очков) находятся на третьем месте и продолжают погоню за «Интером» и «Ювентусом», неаполитанцы (24 балла) - десятые.

Рим, стадион Олимпико

«Лацио» - «Наполи» 1:0 (0:0)
Голы: Иммобиле 82

«Лацио»: Стракоша, Луис Фелипе, Ачерби, Раду, Лаццари, Милинкович-Савич, Лейва (Бериша 81), Альберто (Хони 90), Лулич, Кайседо (Катальди 64), Иммобиле
Главный тренер: Индзаги Симоне.

«Наполи»: Оспина, Хисай, Манолас, Ди Лоренцо, Мариу Руй, Аллан (Льоренте 84), Руис, Зелински, Кальехон (Элмас 88), Милик, Инсинье (Лосано 90+2)
Главный тренер: Гаттузо Дженнаро.

Предупреждения: Лаццари 27, Манолас 38, Лулич 41, Мариу Руй 85

Судья: Орсато Даниэле.

Ранее дебютный гол шведского форварда Златана Ибрагимовича помог «Милан» одержать победу над «Кальяри»

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Все комментарии
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил juvenale
сегодня в 22:06
вшивченко
именно)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил ГНИДЫ
сегодня в 22:06
Кто такие лацео,а кто такой ВЕЛИКИЙ МИЛАН??? аххахахах Когда Милан брал ушастых и был лучшим клубом МИРА,твой лацео сидел дома на диване и смотрел футбол по карабку((аххаха
Брал твой милан только защеку, а кабинетные трофеи милану приносили связи и влияние Берла. Теперь старик не у дел и милан занимает своё заслуженное место в таблице. Хотя на мой взгляд они и этого не достойны.
juvenale
juvenale ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:05
Тут вычислить не мудрено. Помнишь фила с Жувченкой на аве? Так это он, собственной персоной)
вшивченко
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил juvenale
сегодня в 22:04
по писанине этот к фофанчика напоминает
Тут вычислить не мудрено. Помнишь фила с Жувченкой на аве?
Так это он, собственной персоной)
juvenale
juvenale ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:03
Зависть росонерцев понятна, так же сомнений и ваш ник не вызывает. Аха-ха) Где Лацио, а где милан? Аха-ха)
по писанине этот к фофанчика напоминает
ГНИДЫ
ГНИДЫ ответил Князь с офтопа меломана
сегодня в 22:03
Зависть росонерцев понятна, так же сомнений и ваш ник не вызывает. Аха-ха) Где Лацио, а где милан? Аха-ха)
Кто такие лацео,а кто такой ВЕЛИКИЙ МИЛАН??? аххахахах
Когда Милан брал ушастых и был лучшим клубом МИРА,твой лацео сидел дома на диване и смотрел футбол по карабку((аххаха
Мысыктар
Мысыктар
сегодня в 22:02
мда,одни убили Тоттенхэм, вторые Наполи
cska plus
cska plus
сегодня в 22:02
Оспина конечно исполнил.
vitalik dobroy
vitalik dobroy
сегодня в 22:01
Орлы!!!
волгодон 2
волгодон 2
сегодня в 21:58
в копилочку)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана ответил ГНИДЫ
сегодня в 21:58
ПОМО Й __ КА римская опять будет в европе италию позорить с грандами ЧФР и ренами(( АХАХХХА
Зависть росонерцев понятна, так же сомнений и ваш ник не вызывает. Аха-ха)
Где Лацио, а где милан? Аха-ха)
Князь с офтопа меломана
Князь с офтопа меломана
сегодня в 21:56
Вот что бывает, когда меняешь тренера на физрука)
Наполи получил по делу, их футбольный боженька наказал, за откровенный слив интеру. Тут во втором тайме ничто не предвещало, я даже опасался гола в исполнении Наполи, но Оспина красавчик, сам себе привёз. Аха-ха)

Лацио с победой.
ГНИДЫ
ГНИДЫ
сегодня в 21:55
ПОМО Й __ КА римская опять будет в европе италию позорить с грандами ЧФР и ренами(( АХАХХХА
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