Зидан выиграл все 9 финалов во главе «Реала»

«Реал» одолел «Атлетико» в финальной встрече Суперкубка Испании в серии пенальти.

Главный тренер «сливочных» выиграл со своей командой все 9 финалов в качестве наставника «Реала».

Ранее «Реал» при Зидане побеждал в финалах Лиги чемпионов-2015/16, Суперкубка Европы-2016, Клубного чемпионата мира-2016, Лиги чемпионов-2016/17, Суперкубка Испании-2017, Суперкубка Европы-2017, Клубного ЧМ -2017 и ЛЧ -2017/18.

🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



Zinedine Zidane has won every final he has managed in for Real Madrid. pic.twitter.com/oocmo8xo07