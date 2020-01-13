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Зидан выиграл все 9 финалов во главе «Реала»

сегодня, 09:53
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)0 : 0Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоЗакончился после серии пенальти

«Реал» одолел «Атлетико» в финальной встрече Суперкубка Испании в серии пенальти.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан выиграл со своей командой все 9 финалов в качестве наставника «Реала».

Ранее «Реал» при Зидане побеждал в финалах Лиги чемпионов-2015/16, Суперкубка Европы-2016, Клубного чемпионата мира-2016, Лиги чемпионов-2016/17, Суперкубка Испании-2017, Суперкубка Европы-2017, Клубного ЧМ-2017 и ЛЧ-2017/18.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous ответил Caniggia
сегодня в 10:39
Так фартит или всё куплено? Вы уж определитесь, а то уже сами запутались.
Incredulous
Incredulous ответил cevin cigan
сегодня в 10:36
Уверен, не последний. С Зиданом команда преображается, появильсь скорость, быстрый пас, острота в атаках, креативное мышление игроков. Эти победы - это результат огромной работы, и только обиженные каталонские девочки не способны этого увидеть, из-за своей озлобленносии и не умении признавать поражения.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 10:36
Зидан большой чемпеон. Великий как тренер и игрок!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 10:35
Просто фартит лысому алжирцу!
denis2825
denis2825
сегодня в 10:33
Да че сказать, отличная статистика
cevin cigan
cevin cigan
сегодня в 10:18
Дай Бог непоследний!!!
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 10:11
За 3 года 10 титулов
Klaus-S
Klaus-S
сегодня в 10:08
Везунчик.
Kurt Bekelman
Kurt Bekelman
сегодня в 10:07
Барсахрюки видят перевский заговор.
однако без Зидана чет ничего выиграть редко получалось. Но то уже другая песня от секты(
ДСА
ДСА
сегодня в 09:55
Тут его успехи неоспоримы.
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