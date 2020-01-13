Зидан выиграл все 9 финалов во главе «Реала»

«Реал» одолел «Атлетико» в финальной встрече Суперкубка Испании в серии пенальти.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан выиграл со своей командой все 9 финалов в качестве наставника «Реала».
Ранее «Реал» при Зидане побеждал в финалах Лиги чемпионов-2015/16, Суперкубка Европы-2016, Клубного чемпионата мира-2016, Лиги чемпионов-2016/17, Суперкубка Испании-2017, Суперкубка Европы-2017, Клубного ЧМ-2017 и ЛЧ-2017/18.
🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆— Squawka Football (@Squawka) January 12, 2020
Zinedine Zidane has won every final he has managed in for Real Madrid. pic.twitter.com/oocmo8xo07
однако без Зидана чет ничего выиграть редко получалось. Но то уже другая песня от секты(
однако без Зидана чет ничего выиграть редко получалось. Но то уже другая песня от секты(