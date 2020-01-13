Каррагер: «„Ливерпуль“ не покупает суперзвёзд, он создает их»

Бывший защитник «Ливерпуля» поделился мнением о работе «мерсисайдского» клуба с игроками.

«Ливерпуль» не просто покупает уникальных игроков, которых остальные не могут разглядеть.

Робертсон пришел из «Халла», Вейналдум – из «Ньюкасла», Салах из «Челси», Мане уже играл в АПЛ . «Ливерпуль» не забирает топ-игроков из других клубов.

Можно скупать футболистов, но важна работа с ними, а об этом иногда забывают. Вы должны делать своего игрока лучше. Юрген Клопп, вероятно, не получает должного отношения за эту работу.

«Ливерпуль» не покупает суперзвезд, он создает их.