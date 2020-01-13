ГлавнаяНовости

Каррагер: «„Ливерпуль“ не покупает суперзвёзд, он создает их»

сегодня, 12:20

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о работе «мерсисайдского» клуба с игроками.

«Ливерпуль» не просто покупает уникальных игроков, которых остальные не могут разглядеть.

Робертсон пришел из «Халла», Вейналдум – из «Ньюкасла», Салах из «Челси», Мане уже играл в АПЛ. «Ливерпуль» не забирает топ-игроков из других клубов.

Можно скупать футболистов, но важна работа с ними, а об этом иногда забывают. Вы должны делать своего игрока лучше. Юрген Клопп, вероятно, не получает должного отношения за эту работу.

«Ливерпуль» не покупает суперзвезд, он создает их.

Тем временем «Ливерпуль» выдал лучший старт в истории среди команд топ-5 чемпионатов.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Иньеста: «Действия „Барселоны“ по отношению к Вальверде отталкивают»
Сегодня, 13:39 Комментарии0
Рамос: «Хотел пробить пенальти в стиле Паненки, но сильно болела лодыжка»
Сегодня, 13:26 Комментарии0
Гвардиола: «Вальверде не заслуживает увольнения, мне жаль его»
Сегодня, 11:49 Комментарии4
Зидан: «Все футболисты проделали отличную работу, особенно Куртуа»
Сегодня, 11:16 Комментарии4
Куртуа: «Я знал, куда будет бить Партей»
Сегодня, 11:03 Комментарии2
Флорентино Перес: «Куртуа - лучший голкипер в мире»
Сегодня, 10:52 Комментарии0
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил SonicStar
сегодня в 13:25
Пусть голову проверит у врачей. Салах у него из Челси пришел ) ещё поди Алиссон из Интернасьонал я. И, конечно же, до перехода в ливер они ноунеймами были, ага )
Да, Каррагер ошибся, Салах пришел из Ромы, и возможно в Сериа А он был звезда, но для англичан он был тем, кто не заиграл в Челси, поэтому ему пророчили тоже самое в Ливерпуле.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:23
Почему же тогда не удалось создать звезд из Кариуса и Ловрена, а просто выложены внушительные суммы за игроков на их позиции? Хотя прогресс названных Джейми футболистов в Ливерпуле впечатляет, но тот же Салах еще до переезда в АПЛ ярко смотрелся в Роме.
Don trambon
Don trambon
сегодня в 13:16
Реал покупает судей, Барселона покупает судей, Ливерпуль покупает судей (с) князь

И только ювентус дисквалифицируют за работу с судьями. Получается что старушка не только кабинет, но ещё и л()хушка) аха-ха)
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох ответил fanliverpoolfan22
сегодня в 13:11
Может быть и левую, но гораздо более очевидную, чем Скамина в финале ЛЧ. Ахаха)
SonicStar
SonicStar
сегодня в 13:07
Пусть голову проверит у врачей. Салах у него из Челси пришел ) ещё поди Алиссон из Интернасьонал я. И, конечно же, до перехода в ливер они ноунеймами были, ага )
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22 ответил Князь сажал врагов на посох
сегодня в 13:06
Вчера левую пеньку поставили ворота Ромы
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
сегодня в 13:06
Так точно создаёт их
Князь сажал врагов на посох
Князь сажал врагов на посох
сегодня в 13:05
Сквозирпуль покупает только судей, ахаха)
Don trambon
Don trambon
сегодня в 12:26
Всё верно)
Лаутаро Мартинес
Лаутаро Мартинес
сегодня в 12:22
А другой клуб покупает гиперзвёзд, превращая их в игроков уровня ниже Кваглиареллы)))))
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100