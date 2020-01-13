Каррагер: «„Ливерпуль“ не покупает суперзвёзд, он создает их»

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер поделился мнением о работе «мерсисайдского» клуба с игроками.
«Ливерпуль» не просто покупает уникальных игроков, которых остальные не могут разглядеть.
Робертсон пришел из «Халла», Вейналдум – из «Ньюкасла», Салах из «Челси», Мане уже играл в АПЛ. «Ливерпуль» не забирает топ-игроков из других клубов.
Можно скупать футболистов, но важна работа с ними, а об этом иногда забывают. Вы должны делать своего игрока лучше. Юрген Клопп, вероятно, не получает должного отношения за эту работу.
«Ливерпуль» не покупает суперзвезд, он создает их.
Тем временем «Ливерпуль» выдал лучший старт в истории среди команд топ-5 чемпионатов.
И только ювентус дисквалифицируют за работу с судьями. Получается что старушка не только кабинет, но ещё и л()хушка) аха-ха)
И только ювентус дисквалифицируют за работу с судьями. Получается что старушка не только кабинет, но ещё и л()хушка) аха-ха)