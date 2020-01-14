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«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Браги» Тринкана

сегодня, 09:11

Президент «Браги» Антонио Сальвадор сообщил, что «Аталанта» сделала повторное предложение по полузащитнику Франсишку Тринкану.

«Аталанта» сделала еще одно предложение, это правда. Но Тринкан уйдет только при выплате клаусулы (отступные - прим.).

Отмечается, что «Аталанта» готова была заплатить 10 млн евро за 20-летнего игрока, в то время, как отступные за игрока составляют 30 миллионов.

В текущем сезоне Тринкан сыграл в девяти матчах чемпионата Португалии, отметившись одним голом и одной голевой передачей.

Ранее «Аталанта» подписала защитника «Милана».

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