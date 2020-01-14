«Аталанта» намерена подписать полузащитника «Браги» Тринкана

Президент «Браги» Антонио Сальвадор сообщил, что «Аталанта» сделала повторное предложение по полузащитнику Франсишку Тринкану.
«Аталанта» сделала еще одно предложение, это правда. Но Тринкан уйдет только при выплате клаусулы (отступные - прим.).
Отмечается, что «Аталанта» готова была заплатить 10 млн евро за 20-летнего игрока, в то время, как отступные за игрока составляют 30 миллионов.
В текущем сезоне Тринкан сыграл в девяти матчах чемпионата Португалии, отметившись одним голом и одной голевой передачей.
Ранее «Аталанта» подписала защитника «Милана».