Почеттино отказался возглавить «Барселону»

«Барселона» пыталась пригласить на работу бывшего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но получила отказ.
Сообщается, что аргентинец заявил каталонцам, что никогда не возглавит этот клуб. Напомним, что в прошлом специалист тренировал «Эспаньол», который является извечным соперником «сине-гранатовых».
Сегодня появились слухи о том, что «Барселона» решила уволить Эрнесто Вальверде.
Некоторые предпочитают без работы остаться....чем руководить Месси и Пике...))))
Некоторые предпочитают без работы остаться....чем руководить Месси и Пике...))))
Нет смысла менять тренера. Мы боремся за все титулы, и лидируем в чемпе!
Нет смысла менять тренера. Мы боремся за все титулы, и лидируем в чемпе!