Почеттино отказался возглавить «Барселону»

вчера, 23:33

«Барселона» пыталась пригласить на работу бывшего наставника «Тоттенхэма» , но получила отказ.

Сообщается, что аргентинец заявил каталонцам, что никогда не возглавит этот клуб. Напомним, что в прошлом специалист тренировал «Эспаньол», который является извечным соперником «сине-гранатовых».

Сегодня появились слухи о том, что «Барселона» решила уволить Эрнесто Вальверде.