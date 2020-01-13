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Почеттино отказался возглавить «Барселону»

вчера, 23:33

«Барселона» пыталась пригласить на работу бывшего наставника «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино, но получила отказ.

Сообщается, что аргентинец заявил каталонцам, что никогда не возглавит этот клуб. Напомним, что в прошлом специалист тренировал «Эспаньол», который является извечным соперником «сине-гранатовых».

Сегодня появились слухи о том, что «Барселона» решила уволить Эрнесто Вальверде

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Все комментарии
d_fincher
d_fincher
сегодня в 00:23
Жесть как стрёмно. Ходит Барса, попрошайничает, скулит, а её пинком, пинком! Вообще, странные хозяева у клуба. Впрочем, команда, которая так борется годами за парикмахера Неймара... в общем, жалкое зрелище, уж извините.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 00:19
Да уж, теперь трактором никого не затянешь на эту пороховую бочку, где рулит мелкий бородатый.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:18
Поступок...

Некоторые предпочитают без работы остаться....чем руководить Месси и Пике...))))
renamed 14
renamed 14
сегодня в 00:14
    renamed 14
    renamed 14
    сегодня в 00:12
    кто такая поччетина? что она доказала? возглавляя курей прошла за счет молодняка аякса в финал турнира в котором участия не заслужила в принципе ) когда эти тотыбыли чемионами? а наверное тогда , коглда индюки в красной форме тоже были ))) чампиены нет слов
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник
    сегодня в 00:10
    Уже 3 или 4 пост набрасывают на вентилятор.
    Barcelona_Rostov
    Barcelona_Rostov
    сегодня в 00:08
    Да он всегда это говорил...зачем ему вообще предлагали...
    Ozabot
    Ozabot
    сегодня в 00:01
    Просто не хочет тягаться с Месси за место королевы басков. Наверное наслышан как устроена внутренняя кухня этих дворцовых интриг.
    renamed 14
    renamed 14
    вчера в 23:59
    поччетина маккарона и спагетта это очень уважаемая в мире еда так же ка и пиццерони и остальной шлак который можно накидывать на тесто но самое что интересное мидридские кукарекукалки счас объявятся и будут высказывать свое типо мнение хотя их клуб довалок уже который год в пролете
    cevin cigan
    cevin cigan
    вчера в 23:57
      DGIIIIN
      DGIIIIN
      вчера в 23:57
      Вальверде не уволен на офф сайте Барсы все норм..


      Нет смысла менять тренера. Мы боремся за все титулы, и лидируем в чемпе!
      renamed 14
      renamed 14
      вчера в 23:57
      очередную утотчку кинули мидридским фанатикам одного женского клуба чтобы детки не скучали давайте тешиться послушаем ересь)))
      Виссарионович
      Виссарионович
      вчера в 23:53
      Назначили уже, Кике Сетьена. Вариант еще более сомнительный чем Вальверде на мой взгляд.
      Виссарионович
      Виссарионович ответил Брулин
      вчера в 23:50
      Думаю для его карьеры в его возрасте лучше держать слово. Иначе с молоду испортит репутацию, в дальнейшем могут быть проблемы.
      W.N.W.A.
      W.N.W.A.
      вчера в 23:50
      Респект за то, что не поступается принципами. В мире футбола как кажется это редкость.
      DGIIIIN
      DGIIIIN
      вчера в 23:48
      что не пост то вранье, не удивлюсь если Вальверде не уволен.
      Брулин
      Брулин
      вчера в 23:47
      Вряд-ли он принципиальный такой. Скорей всего он просто испугался брать ответственность.
      beefs
      beefs
      вчера в 23:44
      Вот те да, никто не хочет...
      Сантус
      Сантус
      вчера в 23:42
      Да уж....шарахаются все как от чумы...
      cska plus
      cska plus
      вчера в 23:37
      Никто с гномом не хочет работать.
      romanDonskoy
      romanDonskoy
      вчера в 23:33
      красава
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