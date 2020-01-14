«Галатасарай» планирует подписать Мустафи

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По информации турецких СМИ , «Галатасарай» скоро начнет переговоры по трансферу защитника «Арсенала» .

27-летний немецкий футболист хочет покинуть лондонский клуб из-за отсутствия игровой практики, руководство «Арсенала» также не против отпустить игрока.

В текущем сезоне Мустафи сыграл всего в 3 матчах АПЛ . В Лиге Европы отыграл пять матчей, забив один гол.

Напомним, что футболист был близок к уходу из «Арсенала» в прошлое трансферное окно, но трансфер не состоялся. Недавно Шкодран сменил агентов.