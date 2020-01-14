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«Галатасарай» планирует подписать Мустафи

сегодня, 11:44

По информации турецких СМИ, «Галатасарай» скоро начнет переговоры по трансферу защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи.

27-летний немецкий футболист хочет покинуть лондонский клуб из-за отсутствия игровой практики, руководство «Арсенала» также не против отпустить игрока.

В текущем сезоне Мустафи сыграл всего в 3 матчах АПЛ. В Лиге Европы отыграл пять матчей, забив один гол.

Напомним, что футболист был близок к уходу из «Арсенала» в прошлое трансферное окно, но трансфер не состоялся. Недавно Шкодран сменил агентов.

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Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил LMI
сегодня в 11:56
Давай, пока
Конечно, Шкодрану надо уходить.

К сожалению, он пришел в худший для клуба период (и он все продолжается). И стал жертвой Эмери, который после нескольких ошибок посадил его на лавку и стал публично распространяться, что Мустафи пора уходить. Потом под давлением общественности он его выставил в матче против "Вулвера" на выезде с полурезервом - можно сказать, публично казнил, учитывая, что Мустафи нужна хорошая поддержка.

Вместо того, чтобы использовать потенциал всех игроков по-максимуму, в "Арсенале" одним игрокам можно все и их задницы руководство будет полировать до последнего (Джака, Озил), а других казнить при первой возможности (как полсезона Пепе мариновали на лавке).

Я все еще болею за команду, но к руководству отношусь уже так же, как Наци, поэтому приветстую любого из игроков, кто бежит из команды - они умны.

В то же время Артета вымаливает у великого албанского мериноса, чтобы он снизошел до него и остался в команде, хотя его можно было загнать за хорошую сумму (нашлись сумасшедшие) и купить нормальную восьмерку.

Ну что же, идиоты - это диагноз. Я буду дальше смеяться уже только, мне кажется.
LMI
LMI
сегодня в 11:45
Давай, пока
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